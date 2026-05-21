Đoković trenirao s Čilićem pa otkrio: ‘Frustriran sam, teško da mogu daleko u Parizu’

Podijeli :

IPP/Marco Trovati/ Pentaphoto via Guliver Images

Novak Đoković stigao je u Pariz, gdje će na Roland Garrosu pokušati doći do 25. Grand Slam titule u karijeri.

Srbin je postavljen za trećeg nositelja i već je odradio nekoliko treninga, a jučer je na glavnom terenu trenirao i s Marinom Čilićem. Međutim, nije oduševljen stanjem u kojem se trenutačno nalazi.

„Frustrirajuće je. U isto vrijeme, moja je odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i uvjetima. Vidim što mi nedostaje, kasnim pola koraka. Definitivno nisam ondje gdje želim biti kako bih se natjecao na najvišoj razini i bio sposoban dogurati daleko“, iskren je bio Novak.

Beograđanin je dodao da su ozljede i fizički problemi postali njegova svakodnevica, što drastično mijenja način na koji ulazi u velike turnire:

„Da budem iskren, ovo nije idealna priprema. Ne sjećam se kada sam posljednji put u posljednjih nekoliko godina imao pripreme bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema prije turnira. Uvijek se nešto dogodi. To je neka nova realnost s kojom se moram nositi.“

Novak se i dalje trudi, ali postoji jedno veliko ali.

„Treniram naporno. Treniram onoliko koliko mi tijelo dopušta. A kako će se sve završiti na terenu, to je zaista nepredvidivo“, poručio je Đoković.