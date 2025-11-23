Može li Max do titule? Evo što je F1 poručila nakon što je pokorio Vegas

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Svjetski prvak Max Verstappen (Red Bull) osvojio je F1 Veliku nagradu Las Vegasa po drugi put u tri godine nakon što je iskoristio nezgodu Landa Norrisa (McLaren) u prvom krugu.

Norris, najbolji u kvalifikacijama i vodeći u prvenstvu, napravio je nepromišljeno agresivni potez u pokušaju da spriječi Verstappena da ga prestigne s unutarnje strane. Kao rezultat toga, Norris je nakratko izletio sa staze i vratio se na treće mjesto nakon što je Verstappen preuzeo vodstvo, a George Russell iz Mercedesa prešao na drugo.

POVEZANO VIDEO / Verstappen pokorio Vegas, Norris na korak do naslova

Norris je preuzeo drugo mjesto od Russella pretjecanjem u 34. krugu, no nije uspio prestići Nizozemca, koji je ostvario osmi uzastopni plasman na postolje i četvrtu pobjedu u posljednjih sedam Velikih nagrada. Četverostruki branitelj naslova i dalje je prijetnja osvajanju petog uzastopnog naslova jer dvije utrke prije kraja zaostaje za Norrisom 42 boda, a za drugoplasiranim Oscarom Piastrijem, koji je u Las Vegasu bio četvrti, samo 12 bodova.

Iako je njegov niz od dvije pobjede prekinut, Norris je osvojio još šest bodova više od Piastrija i sada je 30 bodova ispred svog timskog kolege na vrhu poretka Svjetskog prvenstva vozača pred Veliku nagradu Katara sljedeći tjedan.

U igri je još 58 bodova, a razlika između Norrisa i Verstappena je 42 boda. Teoretski, Max još uvijek može osvojiti naslov. Kako Formula 1 poručuje “nije još gotov”.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli FORMULA 1® (@f1)

