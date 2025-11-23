VIDEO / Verstappen pokorio Vegas, Norris na korak do naslova

Podijeli :

Svjetski prvak Max Verstappen (Red Bull) osvojio je F1 Veliku nagradu Las Vegasa po drugi put u tri godine nakon što je iskoristio nezgodu Landa Norrisa (McLaren) u prvom krugu.

Norris, najbolji u kvalifikacijama i vodeći u prvenstvu, napravio je nepromišljeno agresivni potez u pokušaju da spriječi Verstappena da ga prestigne s unutarnje strane. Kao rezultat toga, Norris je nakratko izletio sa staze i vratio se na treće mjesto nakon što je Verstappen preuzeo vodstvo, a George Russell iz Mercedesa prešao na drugo.

Norris je preuzeo drugo mjesto od Russella pretjecanjem u 34. krugu, no nije uspio prestići Nizozemca, koji je ostvario osmi uzastopni plasman na postolje i četvrtu pobjedu u posljednjih sedam Velikih nagrada. Četverostruki branitelj naslova i dalje je prijetnja osvajanju petog uzastopnog naslova jer dvije utrke prije kraja zaostaje za Norrisom 42 boda, a za drugoplasiranim Oscarom Piastrijem, koji je u Las Vegasu bio četvrti, samo 12 bodova.

Iako je njegov niz od dvije pobjede prekinut, Norris je osvojio još šest bodova više od Piastrija i sada je 30 bodova ispred svog timskog kolege na vrhu poretka Svjetskog prvenstva vozača pred Veliku nagradu Katara sljedeći tjedan.

Russell je zaokružio postolje trećim mjestom, ostvarivši još jedan uspješan vikend u Las Vegasu nakon što je osvojio Veliku nagradu 2024. godine. Russellov timski kolega iz Mercedesa i novak Kimi Antonelli također je ostvario impresivan nastup i prešao ciljnu liniju na četvrtom mjestu nakon što je startao sa 17. mjesta na startnoj liniji. Međutim, dobio je kaznu od pet sekundi zbog kretanja prije nego što su se svjetla ugasila na početku utrke i službeno je završio peti.

Prvi zavoj donio je još više drame u prvom krugu, jer je Piastri jedva izbjegao incident koji bi vjerojatno odlučio o prvenstvu. Liam Lawson iz VCARB-a je udario Piastrija i bio je prisiljen odustati od utrke zbog oštećenja prednjeg krila, ali Piastri je sam izbjegao teška oštećenja i uspio je nastaviti svoju sve manje vjerojatnu borbu za naslov.

