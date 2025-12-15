Marko izazvao ‘potres’ izjavom: ‘Da je on otišao ranije, Verstappen bi bio prvak’

Podijeli :

AP Photo/Darron Cummings via Guliver

Nakon dva desetljeća provedenih u Red Bullu, Helmut Marko napustio je momčad s kojom je ispisao jednu od najuspješnijih era u povijesti Formule 1.

Ipak, njegov odlazak nije prošao tiho – naprotiv, iskusni Austrijanac bez zadrške je govorio o unutarnjim sukobima, padu forme momčadi i izgubljenoj tituli Maxa Verstappena, koji je ove sezone ostao kratak za svega dva boda u odnosu na novog prvaka Landa Norrisa.

Marko je uvjeren da bi epilog sezone bio drukčiji da je Christian Horner ranije napustio poziciju šefa momčadi.

“Da smo reagirali ranije, problemi bi bili riješeni na vrijeme. Max bi danas imao petu uzastopnu titulu. U to sam potpuno siguran“, rekao je Marko u razgovoru za De Limburger.

POVEZANO VIDEO / Pogledajte kraj utrke u kojoj je Lando Norris stigao do prvog naslova!

Iako su mediji godinama govorili o „borbi za moć“ unutar Red Bulla, Marko odbacuje takve tvrdnje.

“To je bio narativ medija. Nije bilo ničega osobnog“, naglasio je.

Red Bull je, tvrdi Marko, uvijek odlučivao iz Austrije

Podsjetio je da je Red Bull Racing osnovan 2005. godine zajedno s pokojnim Dietrichom Mateschitzom te da je Horner od samog početka bio podređen strukturi iz Austrije.

“Mi smo donosili odluke. Moć je uvijek bila u Austriji“, rekao je Marko.

Posebno emotivan dio Markova svjedočenja odnosi se na razdoblje neposredno prije smrti osnivača Red Bulla, koji je preminuo u listopadu 2022. godine.

“Na proslavi uoči Velike nagrade Austrije Dietrich je bio prisutan iako je već bio u vrlo lošem zdravstvenom stanju. Tada mi je Christian rekao: ‘Neće dočekati kraj godine’. Od tog trenutka počeo se približavati Chalermu Yoovidhyi“, otkrio je Marko.

Nakon Mateschitzove smrti, tvrdi Marko, Horner je uz podršku suvlasnika pokušao preuzeti potpunu kontrolu nad kompanijom.

“Ja sam, u ime ‘Austrije’, učinio sve da to spriječim“, istaknuo je.

Iako je na kraju Horner smijenjen, Marko kaže da se cijela situacija pretvorila u iscrpljujuće i neugodno razdoblje.

“Te posljednje godine nisu bile lijepe. Bilo je prljavih igara“, rekao je Marko, podsjećajući na niz optužbi koje su se pojavljivale u javnosti.

Posebno je demantirao tvrdnje da je navodno vrijeđao meksičke vozače ili širio priče o kašnjenju razvoja motora i ugroženom partnerstvu s Fordom.

“Nikada to nisam rekao. To su bile izmišljotine, vjerojatno iz Hornerova okruženja, s ciljem da budem suspendiran“, kazao je Marko.

Dodao je da do toga nije došlo zahvaljujući podršci Maxa Verstappena, koji je u Džedi stao uz njega.

Prema Markovim riječima, Horner je s vremenom izgubio povjerenje suvlasnika.

“Uspjeli smo više puta dokazati da neke njegove priče nisu bile istinite. Kada je Chalerm to shvatio, promijenio je stav“, zaključio je Marko.

Helmut Marko je tako napustio Red Bull, ali je iza sebe ostavio niz teških optužbi i jasnu poruku: unutarnji sukobi su, prema njegovu mišljenju, izravno koštali momčad još jedne Verstappenove titule.