VIDEO / Lando Norris je svjetski prvak u Formuli 1!

Britanac Lando Norris u McLarenu novi je svjetski prvak u formuli 1 nakon što je u posljednjoj, 24. utrci sezone Velikoj Nagradi Abu Dhabija osvojio treće mjesto.

Pobjeda na Yas Marina stazi u Abu Dhabiju je pripala Nizozemcu Maxu Verstappenu u Red Bullu, no to mu nije bilo dovoljno za ukupno slavlje.

Drugi je bio Australac Oscar Piastri u McLarenu, koji se također nadao tituli, a treće mjesto, dovoljno za titulu, osvojio je Norris.

Uoči zadnje utrke sezone Norris je bio u najboljoj poziciji, vodio je sa 408 bodova i prvu titulu u karijeri mu je donosio plasman na jedno od prva tri mjesta, bez obzira na rezultat suparnika. Aktualni svjetski prvak Verstappen je bio drugi sa 396 bodova, dok je Piastri na trećoj poziciji imao 392 boda. Podsjetimo, pobjeda donosi 25 bodova, drugo mjesto 18, treće 15, četvrto 12….

Na koncu je Norris osvojio svjetski naslov s dva boda više Verstappena. Posljednji put jedan pilot McLarena je osvojio svjetski naslov 2008. godine kada je pobijedio Britanac Lewis Hamilton.

Konstruktorski naslov je već ranije osigurao McLaren.