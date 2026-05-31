VIDEO / Bezzecchi konačno pokorio Mugello za povijest Aprilije!

Automoto 31. svi 202615:00 0 komentara
Lisa Guglielmi IPA Sport via Guliver

Vozač Aprilije Marco Bezzecchi slavio je na Velikoj nagradi Italije, sedmoj utrci sezone MotoGP prvenstva.

Talijanski motociklist prvi je put u karijeri trijumfirao na Mugellu, a po prvi put se i našao na postolju na toj stazi u kraljevskoj klasi te je pritom donio Apriliji prvu pobjedu.

Bezzecchi je na domaćem terenu upisao četvrtu pobjedu ove sezone, ispred timskog kolege Jorgea Martina, dok se dvojcu Aprilije na postolju pridružio vozač Ducatija Francesco Bagnaia. „Pecco“ je u borbi za posljednje mjesto na postolju u foto-finišu za 34 tisućinke sekunde pobijedio Aija Oguru iz Trackhousea.

Borba za trijumf na „Mugellu“ od starta utrke svela se na dva imena – Bezzecchija i Bagnaije. Martin je bio taj koji je poveo, nekoliko zavoja se borio s Bezzecchijem, da bi se Bagnaia u drugom krugu našao ispred prvaka iz 2024. i počeo izazivati svog sunarodnjaka. Vozaču Ducatija, koji je tri puta osvojio Veliku nagradu Italije, nije trebalo mnogo vremena da preuzme vodstvo, a Bezzecchi ga je pratio i čekao svoj trenutak.

Priliku za napad vozač Aprilije čekao je u 14. krugu i odmah nakon toga pobjegao Bagnaiji za sekundu, da bi se dva kruga kasnije ispred vozača Ducatija našao i Martin. Borba za pobjedu tada je već bila odlučena, pošto je Bezzecchi na čelu samo povećavao svoju prednost u odnosu na timskog kolegu.

Bagnaijino treće mjesto u jednom je trenutku postalo ugroženo, pošto su ga počeli sustizati skupina koju su predvodili njegov timski kolega Marc Márquez i Pedro Acosta iz KTM Racinga. No, iako se očekivalo da će njih dvojica biti najbolji među ostalima, u samom finišu napali su ih Ai Ogura iz Trackhousea i vozač VR46 tima Fabio Di Giannantonio, koji su se na kraju i našli ispred njih.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)