VIDEO / Fernandez dominirao u sprintu, u nedjelju glavna utrka u Mugellu samo na SK

Vozač Trackhousea Raul Fernandez slavio je u sprint utrci Velike nagrade Italije na stazi Mugello. Španjolac je u sedmoj rundi ovogodišnjeg MotoGP prvenstva došao do prve pobjede u sprintu u karijeri ispred Jorgea Martina na Apriliji, a treći je u cilj stigao vozač tima VR46 Fabio Di Giannantonio. Aktualni prvak Marc Marquez svoju prvu utrku poslije tri tjedna završio je na petom mjestu. Velika nagrada Italije vozi se u nedjelju od 14 sati uz prijenos na SK1.

