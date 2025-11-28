Zubčić sjajnom drugom vožnjom stigao do postolja u veleslalomu u Copper Mountainu

Podijeli :

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Austrijanac Stefan Brennsteiner pobjednik je veleslaloma skijaša za Svjetski kup u Copper Mountainu, on je do svoje prve pobjede u karijeri stigao s 95 stotinki prednosti u odnosu na drugog Norvežanina Henrika Kristoffersena, dok je treće mjesto osvojio hrvatski reprezentativac Filip Zubčić s točno sekundu slabijim vremenom.

Iskusni, 34-godišnji Brennsteiner uspio je izdržati pritisak nakon što je bio vodeći nakon prve vožnje te je kao posljednji vozač u drugoj vožnji odvezao bez pogreške za zasluženu pobjedu.

Zubčić je odlično odvezao drugu vožnju kojom je popravio plasman za čak 10 mjesta u odnosu na prvu. Time je 32-godišnji Zagrepčanin stigao do prvog pobjedničkog postolja nakon gotovo dvije godine, odnosno trećeg mjesta u Adelbodenu 6. siječnja 2024.

Nakon dva održana veleslaloma ove sezone Brennsteiner je vodeći i u ukupnom redoslijedu u ovoj disciplini sa 150 bodova, 20 manje ima drugoplasirani Marco Schwarz, a 34 manje treći Kristoffersen. Zubčić je šesti sa 76 bodova.

U ukupnom redoslijedu na vrhu je ostao Švicarac Marco Odermatt koji je u petak odustao još tijekom prve vožnje s 200 bodova, drugi Schwarz ima 166, a treći Kristoffersen 158. Zubčić je 11. s 89 bodova.