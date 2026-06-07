Hrvati u Americi spremni za spektakl: ‘Modrić je ovdje ikona, neki su još tada govorili kako će onaj mali “škrljavi” biti jako dobar’

Dok Zlatko Dalić i hrvatski nogometaši bruse igru uoči Svjetskog prvenstva, početak Svjetskog prvenstva s nestrpljenjem očekuju brojni Hrvati diljem Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

U Dallasu se priprema veliki program uoči utakmice Hrvatske i Engleske , uz povorku, 100-metarsku hrvatsku zastavu , glazbeni program i okupljanje hrvatske zajednice. Bogat program najavljen je i za Toronto gdje će Vatreni odmjeriti snage protiv Paname, te Philadelphiju gdje Dalićeva momčad zatvara grupu protiv Gane. Pripremaju se i brojne hrvatske zajednice diljem kontinenta, od New Yorka, Pittsburgha i Clevelanda, do Chicaga, Montreala…

“Svi jedva čekaju početak SP-a i svi se jako veselimo. Svaka dijaspora je emocionalno vezana za sve što dolazi iz domovine. U Americi po nekim istraživanjima ima oko 1.2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Više od polovice je svjesno svog podrijetla, a četvrtina ukupne brojke aktivno živi identitet,” kazao je za Hinu predsjednik Association of Croatian American Professionals (Udruženja hrvatsko – američkih stručnjaka) Nikola Meteš koji ACAP vodi od veljače.

Udruženje je osnovano 2014. u Washingtonu s idejom da bude poveznica između Hrvata u Sjevernoj Americi i domovini uz fokus na međusobnom poslovnom i profesionalnom povezivanju. ACAP sada ima podružnice u New Yorku, Bostonu, Chicagu, Clevelandu, Los Angelesu, Washingtonu, Las Vegas, Harrisburgu, Seattleu i Zagrebu s oko 3.000 aktivnih članova, te 5.000 članova u široj zajednici. Uvjeti za članstvo nisu ni uspjeh ni bogatstvo.

“To nam je veliko bogatstvo, na to smo ciljali od samog početka. Svatko donosi dio iskustva i znanja koje je vrijedno podijeliti s drugima. Kada se Hrvati povežu lijepe stvari se događaju. Prvi veći event je bila konferencija 2016. u Washington D.C-u, a ove godine slavimo desetu jubilarnu. Prva je trajala jedan dan, a sada smo narasli na pet dana. To je postalo jedna vrsta hrvatskog EXPO-a, a pokrivamo razne teme,” dodao je Maleš koji je nedavno sudjelovao u domovini na “Tjednu Hrvata izvan Hrvatske”.

“Bilo je sjajno. Bila je to prva godina, a postat će tradicionalni događaj, veselimo se tome. Bilo je puno događanja, puno sastanaka, razgovaralo se o važnim temama, a Tjedan je pokazao široku rasprostranjenost Hrvata diljem svijeta.”

Istaknuo je kako dvije američke utakmice “Vatrenih” nisu u gradovima gdje je velika naša zajednica, no u svakom gradu će se nešto organizirati. Jedna od najvećih hrvatskih zajednica je u Chicagu, koji nije među gradovima domaćinima SP-a.

“Ne možemo prežaliti, ne samo Hrvati. već i ostali. U Chicagu je jedna od najvećih hrvatskih zajednoica u SAD-u. Chicago je poznat kao vrlo etnički grad i bilo koja reprezentacija da je igrala ovdje bila bi sjajno popraćena. Stadion je na sjajnoj lokacij, dva aerodroma, odličan javni prijevoz, puno hotela. Svi se slažemo, bio je to propust lokalne politike, ali što je tu je,” istaknuo je.

Dodao je kako je veliki ljubitelj američkih sportova, posebno američkog nogometa i baseballa. Igrao je football na sveučilištu Loyola, no kako je odrastao u Clevelandu, veliki je navijač Brownsa i Indiansa.

“U SAD-u moraš biti fan američkih sportova, posebno volim football i baseball, ali i naš nogomet, posebno reprezentaciju. Bio sam u Rusiji, pratim reprezentaciju kada god mogu, ići ću na sve tri utakmice u skupini, nadam se i na još pet, do finala,” kazao je sa smiješkom.

Istaknuo je kako Luka Modrić ima posebno mjesto među hrvatskim navijači. Zanimljivo, Modrić je 2005. igrao za hrvatsku U21 reprezentaciju protiv Chicago Firea u susretu koji je igran na stadionu Winnemac, a susret je završio 2:2.

Susret je bio dio turneje Sjeverne Amerike od strane hrvatske U-21 reprezentacije. Bila je to momčad u kojoj su igrali mladi Luka Modrić, Vedran Ćorluka, Ognjen Vukojević, Mladen Bartulović i, danas pokojni, Hrvoje Ćustić. Kasnije je reprezentacija posjetila Kanadu i odigrala prijateljsku utakmicu protiv Toronto Croatije koja je završila rezultatom 4:1 za Hrvatsku.

“Luka je ikona, divno ga je pratiti sve ove godine. Mnogi se danas u zajednici hvale kako su ga gledali u toj utakmici i već tada su govorili kako će onaj mali “škrljavi” biti jako dobar. Modrić je inspiracija mnogima, velika je privilegija gledati ga u ovom vremenu.”

Ispred Modrića je peto svjetsko prvenstvo, mnogi smatraju kako će to biti njegov “last dance” u dresu Vatrenih.

“Amerikanci vole takve priče, teško je vjerovati da će Luka igrati i na SP-u 2030. godine. Ali, tko zna, možda nas iznenadi. Međutim, njegova ostavština je velika i ostat će u pokoljenjima koja dolaze,” zaključio je Mateš.