Rušenje tradicije na SP-u: Izbornici će povući dosad neviđen potez?

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xBEAUTIFULxSPORTS/Bosnjakovicx via Guliver

Nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi moglo bi donijeti povijesni presedan i scenu kakvu na najvećoj nogometnoj smotri još nismo vidjeli.

Zbog nesnosnih ljetnih vrućina koje se očekuju u pojedinim američkim gradovima, nekoliko reprezentacija ozbiljno razmatra opciju da njihovi pričuvni nogometaši utakmice prate iz svlačionica.

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Ideja koja je trenutačno na stolu vrlo je praktična i u potpunosti je podređena zdravlju sportaša. Umjesto da cijeli sastav sjedi na klupi i satima se prži na suncu, dio igrača ostao bi na sigurnom i ugodnom prostoru.

U trenutku kada izbornik odluči napraviti promjenu, netko od pomoćnih trenera otišao bi po igrača, koji bi tek tada izašao na teren na zagrijavanje.

Ovaj SP je već sada poseban po rekordnom broju sudionika, a čini se da će ostati upamćen i po pričuvnim igračima koji utakmice gledaju s posve nove lokacije.