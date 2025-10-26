Zubčić osvojio 15. mjesto u Söldenu pa poručio: ‘Dobro sam se snašao u tim uvjetima’

Jedini hrvatski predstavnik, Filip Zubčić, završio je na 15. mjestu s 1.56 sekundi zaostatka za pobjednikom, Švicarcem Marcom Odermattom.

Nevjerojatni Švicarac nastavlja dominirati, Zubčić pogoršao svoju poziciju u drugoj vožnji

Nakon utrke, Zubčić je poručio:

“Sretan sam što je krenula sezona. Bili su jako teški uvjeti, staza je dosta ‘pucala’, padao je snijeg i odgađali su start utrke, ali sam se dobro snašao u tim uvjetima. Prvu vožnju nisam baš dobro odskijao, bilo je dosta rezerve na strmini, ali sam dobro odskijao na ravnici.

U drugoj vožnji je plan bio poboljšati strminu, što sam i uspio, a na zadnjem luku sam malo predirektno otišao, uhvatio friški snijeg i izgubio svo vrijeme u zadnjem sektoru, bio sam jedan od najsporijih na ravnici. Ne znam što bih rekao, ali sam solidno odskijao. Treba pogledati video, ali sam dosta izgubio u tom zadnjem dijelu”, rekao je Zubčić.