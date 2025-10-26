Nevjerojatni Švicarac nastavlja dominirati, Zubčić pogoršao svoju poziciju u drugoj vožnji

Podijeli :

Sergio Bisi/IPA Sport/xipa-agenx/xx via Guliver Images

U nedjelju popodne održana je druga vožnja u Soldenu. Filip Zubčić je nakon prve vožnje bio 10., ali nije odradio drugi dio te je u cilj prošao kao osmi. Do kraja su ga sedmorica pretekla te je završio tek 15. Pobjedu je upisao Marco Odermatt, drugi je bio Marco Schwarz da bi sveaustrijsko postolje pokvario Norvežanin Atle Lie McGrath koji je završio treći.

Otvorenja sezone za skijaše skoro da nije bilo jer je start druge vožnje pomaknut za sat i pol zbog magle, pa je prvi veleslalom sezone bio ustvari sprint-utrka jer su startevi oba laufa morali biti spušteni.

Zubčić je imao startni broj 10 i deseti je bio nakon prve utrke, a u drugoj je na zadnjem mjerenju imao prednost koja se istopila u nekoliko zadnjih vrata. Tako je Zubčić okončao kao 15. s 1.56 sekundi zaostatka za Odermattom i uzeo prvih 16 bodova u sezoni. Za 32-godišnjeg Zagrepčanina bio je ovo njegov 11. start na ledenjaku Rettenbach, na kojem je triput bio 12., a najbolji rezultat u Soeldenu mu je 9. mjesto iz 2021. Prošle godine je bio na najboljem putu da se domogne postolja, nakon što je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, ali zbog pogreške u donjem dijelu staze nije došao do cilja druge vožnje.

Odermatt je najbolje odvozio i prvu i drugu utrku za svoju 46. pobjedu karijere, a 24 stotinke sekunde zaostao je Austrijanac Marco Schwarz. Treći je bio Norvežanin Atle Lie McGrath (+0.27).