Zubčić i Rodeš oduševili u Wengenu, Kolega ostao bez druge vožnje

AP Photo/Gabriele Facciott via Guliver

Sjajna predstava dvojice hrvatskih skijaša u Wengenu.

Filip Zubčić i Istok Rodeš mogli bi ostvariti najbolji rezultat u slalomu ove sezone. Iz startne kućice u Wengenu su krenuli s brojevima 28 i 31 na dresu, a Zubčić je u ciljnu ravninu ušao na osmom mjestu s 1.60 sekundi zaostatka, dok je Rodeš deveti s 1.82 sekundi zaostatka.

Samuel Kolega nije uspio ući u drugu vožnju, imao je tri sekunde zaostatka. Tvrtko Ljutić završio kao 49. (+4.07).

Vodeći nakon prve vožnje je Norvežanin Atle Lie McGrath, iza njega su sunarodnjak Henrik Kristoffersen i Švicarac Loic Meillard, obojica dijele drugo mjesto s 40 sekundi zaostatka.

Druga vožnja je na rasporedu od 13 sati.