Zrinka Ljutić stigla u Zagreb i otkrila je li se napila: ‘Skijat ću još 10 godina’

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Najbolja slalomašica svijeta dočekana je u Zagrebu.

Zrinka Ljutić, osvajačica Malog kristalnog globusa sletjela je u Zagreb, a dočekana je od strane medija i obožavatelja na zagrebačkom aerodromu.

Dolazak se očekivao u 14 sati, ali let je kasnio 45 minuta. Obzirom kako nije organizirana dodatna proslava, Ljutić je primila poklone i čestitke u VIP salonu zagrebačkog aerodroma, a ondje se obratila medijima.

“Hvala svima što se došli i što me podržavate. Ponosna sam. Bilo je jako dramatično i neizvjesno do samog kraja. Nije bilo lako zadnje dvije utrke održati to vodstvo, no uspjeha sam za sedam bodova i to je najbitnije”, započela je Ljutić.

Provela je okupljene kroz proces misli u zadnjoj utrci sezone:

“Nakon prve vožnje nisam bila zadovoljna i bila sam svjesna da je pritisak došao do mene. Znala sam da će takva biti i druga vožnja. Bilo mi je puno lakše skijati kao vodeća nego sada braniti ‘crveni broj’. Probala sam se smiriti i staviti u svoj film, da ne bude ništa između mene i staze, da budem dinamičnija. Znala sam da je to sve što mogu napraviti. Nije to bila moja najbolja vožnja, ali bilo je dovoljno.

Drugu vožnju sam gledala. Znala sam kad sam ušla u cilj da sam napravila sve što mogu. Liensberger nije odskijala. Jesam se napila? Nisam! Iako sam bila jako sretna.”

Otkrila je što ju očekuje u doglednom periodu:

“Sada imam još sponzorske obaveze. Malo ću se odmoriti. Iskoristi ću još travanj za trening, u svibnju slijedi odmor, a onda pripreme za sljedeću sezonu.”

“Zrinka se već ispucala s proslavom u Sun Valleyju”, ubacio se Zrinkin otac i trener – Amir.

“Nisam žrtvovao, ja sam uživao u našem putu. Osjetilo se nakon Kranjske gore da smo blizu, tad smo se mali smiriti, da nas prerano ne uzme nervoza”, zaključio je otac najbolje slalomašice svijeta.

Otkrila je kada je shvatila da moože osvojiti Mali kristalni globus:

“Prije sam osjetila da mogu uzeti Globus, bilo je tu puno noviteta poput promijene skija. Na pola sezona sam vidjela da sam blizu.”

Kratko je za kraj Amir Ljutić najavio planove za budućnost:

“Zrinka ima puno mjesta za napredak u veleslalom, a da bi to napravili moramo puno trenirati. Već ove sezone na rasporedu su treninzi brzih disciplina.”