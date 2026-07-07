MOO ukinuo nordijsku kombinaciju: Ove promjene odražavaju predanost osiguravanju rodne ravnopravnosti

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HMBxMedia MarcxNiemeyer via Guliver

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) objavio je u utorak da je nordijska kombinacija ukinuta s popisa sportova odobrenih za Zimske olimpijske igre 2030. u francuskim Alpama.

Za razliku od nordijske kombinacije, paralelni veleslalom u ‘snowboardingu’ je ostao u programu, a na popis su dodani slobodno skijanje i sinkro9 disciplina u umjetničkom klizanju s ekipama od devet članova koje će debitirati na sljedećim ZOI.

MOO je prethodno najavio i da će se skijaško planinarenje ostati u programu nakon uspješnog debija na Igrama Milano-Cortina 2026.

“Ove promjene odražavaju predanost MOO-a osiguravanju rodne ravnopravnosti te da se olimpijski program nastavi razvijati i ostane relevantan za buduće generacije sportaša i navijača, uz kontrolu troškova i složenosti”, priopćili su iz krovne olimpijske organizacije.

Mala televizijska publika i ograničen broj zemalja sudionica bili su među razlozima za odluku o ukidanju nordijske kombinacije.

Ženska konkurencija u nordijskoj kombinaciji kontroverzno nije bila uključena u program ZOI Milano-Cortina 2026., što je bio još jedan razlog za uklanjanje iz programa ZOI 2030. Žene se natječu u Svjetskom kupu, ali nikada nisu imale priliku boriti se za olimpijska odličja.

Muška nordijska kombinacija je na programu Zimskih olimpijskih igara od prvog izdanja 1924. u Chamonixu. Norveška i Njemačka su dominantne u tom sportu.

Iz MOO-a su poručili da nema razloga zašto nordijska kombinacija ponovno ne bi bila uključena u olimpijski program od 2034. nadalje, ako se parametri promijene.

Najavljeno je da će Igre 2030. biti prve s potpunom rodnom ravnopravnošću, jer će od ukupnog broja od 3046 natjecatelja u Francuskoj biti 1525 žena i 1521 muškarac.