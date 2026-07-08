Janica ponovno u Hrvatskom skijaškom savezu, čeka je važan zadatak

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Guliver

Janica Kostelić vratila se u Hrvatski skijaški savez, gdje je dobila novu funkciju. Proslavljena hrvatska skijašica imenovana je koordinatoricom za razvoj skijaških sportova i međunarodnu suradnju.

Njezin povratak dolazi u trenutku velikih promjena u Savezu, nakon nedavnih promjena u vodstvu organizacije i uoči izborne skupštine. Kostelić će svojim iskustvom pomoći u daljnjem razvoju hrvatskog skijanja i povezivanju s međunarodnim institucijama.

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Olimpijska pobjednica nakon završetka karijere već je bila aktivna u sportskom sustavu, obnašajući funkcije pomoćnice ministra sporta i državne tajnice za sport.

Janica se iz profesionalnog skijanja povukla sa samo 24 godine, a tijekom blistave karijere osvojila je četiri zlatne i dvije srebrne olimpijske medalje, pet naslova svjetske prvakinje te ukupno 10 (sedam malih i tri velika) Kristalnih globusa.