VIDEO / Suze koje su obišle svijet: Tenisač se slomio nakon poraza

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Povratak Jacka Drapera na teniske terene pretvorio se u pravu noćnu moru, a njegov emocionalni slom nakon meča tema je dana u svijetu tenisa.

Britanski tenisač poražen je u prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu (National Bank Open) od Francuza Terencea Atmanea s 6:3, 2:6, 6:2, a susret su obilježile suze 24-godišnjeg Britanca zbog ponovne ozljede ruke.

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Draperu je ovo bio tek šesti turnir sezone i prvi nastup od odustajanja s Wimbledona. Nakon slabijeg ulaska u meč, u drugom je setu dominirao, no u odlučujućem trećem setu njegova je igra naglo pala. Snaga servisa i udaraca s osnovne linije drastično se smanjila, a pri zaostatku 4:1 Draper je tijekom stanke sjedio na klupi i nekontrolirano plakao.

“Ovo je izuzetno emotivno i vrlo potresno za gledati. Pretpostavljam da ga ruka ponovno boli. Nije mogao zadržati emocije u sebi. U drugom setu igrao je sjajno, a onda je uslijedio ogroman pad brzine servisa — više uopće nije išao na snažne servise nego ih je samo prebacivao”, komentirala je bivša tenisačica i stručna sukomentatorica Annabel Croft.

Draper se još od lipnja 2025. godine, kada je dosegnuo renking karijere (4. mjesto na ATP ljestvici), bori s ozljedom kosti lijeve ruke. Iako se u svibnju njegovom trenerskom timu priključio i Sir Andy Murray, ovo je bio tek drugi turnir na kojem su surađivali. Unatoč dobivenoj pozivnici za Cincinnati sljedećeg tjedna, Draperov nastup ondje, kao i na posljednjem Grand Slamu sezone US Openu, pod velikim je znakom pitanja.

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