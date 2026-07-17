Bivši svjetski skijaški viceprvak usmrtio biciklisticu: Može mu se suditi za ubojstvo

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Njemačka biciklistica Laura Viktoria Härtig preminula je u ponedjeljak, 13. srpnja, u specijaliziranoj bolnici u Murnauu u Bavarskoj, nedaleko od rodnog Penzberga. Smrt 30-godišnjakinje uslijedila je gotovo tri tjedna nakon teške prometne nesreće koja se dogodila na jednom od najpoznatijih dolomitskih planinskih prijevoja.

Nesreća se dogodila 23. lipnja na cesti SS242, na prijevoju Sella između dolina Val Gardena i Val di Fassa. Härtig se spuštala biciklom prema Canazeiju kada se u jednom zavoju sudarila s motociklom koji je dolazio iz suprotnog smjera. Silina udarca bila je toliko velika da je njezin bicikl puknuo na dva dijela.

Za upravljačem motocikla nalazio se 57-godišnji Peter Runggaldier, bivši talijanski skijaš iz Selve di Gardene. Okolnosti nesreće još uvijek nisu do kraja razjašnjene, a talijanski istražitelji nastavljaju utvrđivati kako je došlo do sudara.

Hitne službe vrlo su brzo stigle na mjesto nesreće i odmah započele s oživljavanjem ozlijeđene biciklistice. Nakon toga helikopterom je prevezena u bolnicu San Maurizio u Bolzanu, gdje se gotovo dva tjedna borila za život. Dana 9. srpnja liječnici su je premjestili u specijaliziranu kliniku u Njemačkoj, no unatoč svim naporima nekoliko dana poslije preminula je od zadobivenih ozljeda. Runggaldier je također ozlijeđen te je helikopterom prebačen u bolnicu Santa Chiara u Trentu, ali njegove ozljede nisu bile opasne po život.

Državno odvjetništvo u Trentu provodi istragu o okolnostima nesreće. Prema pisanju talijanskih medija, razmatra se mogućnost podizanja optužnice protiv Runggaldiera, među kojima je i sumnja na izazivanje prometne nesreće sa smrtnim ishodom iz nehaja. Bivši skijaš i ranije je bio pod istragom zbog slučaja u kojem je drugoj osobi nanio teške tjelesne ozljede.

Cijelu tragediju dodatno je obilježila činjenica da su se Laura Härtig i njezin suprug Tilman vjenčali u Dolomitima samo nekoliko dana prije nesreće te su upravo ondje provodili medeni mjesec. Ljubiteljica brdskog biciklizma i planinarenja često je na Instagramu, gdje je pod profilom alltimelaura imala više od 51 tisuću pratitelja, objavljivala fotografije i snimke svojih avantura u prirodi.

Runggaldier je tijekom karijere bio jedan od najboljih talijanskih skijaša u brzim disciplinama. Za reprezentaciju Italije nastupao je od 1988. do 2000. godine, a najveći uspjeh ostvario je osvajanjem srebrne medalje u spustu na Svjetskom prvenstvu 1991. u Saalbachu. U sezoni 1994./95. osvojio je mali Kristalni globus u superveleslalomu, dok je u Svjetskom kupu ukupno 12 puta završio na postolju, uključujući dvije pobjede. Danas vodi natjecateljsku momčad skijaške škole u Selvi di Gardeni.