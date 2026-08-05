Infantino saziva krizni sastanak, Wenger od svega pere ruke

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Eibner-Pressefoto Scott Coleman via Guliver

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino sazvao je hitan sastanak najvišeg vodstva svjetske nogometne organizacije u Rabatu kako bi pokuša smiriti veliku krizu nastalu nakon propasti njegova plana o prodaji dijela komercijalnih i organizacijskih prava privatnim investitorima.

BBC navodi da će sastanku prisustvovati generalni tajnik Mattias Grafström, financijski direktor Thomas Peyer, šef pravnog sektora Emilio García Silvero, šef kabineta Daniel O’Toole te drugi ključni operativci ove organizacije. Infantino, svjestan izuzetno loše atmosfere među članicama nakon što je plan privatizacije Svjetskog prvenstva došao u javnost, nastoji spriječiti mogućnost smjene na izvanrednom ili redovitom Kongresu.

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Za izglasavanje nepovjerenja Infantinu potrebno je 106 od ukupno 211 glasova članica. Europski savezi s 55 glasova u potpunosti podržavaju postavljanje novog predsjednika, dok se stav ostalih konfederacija još procjenjuje.

Iako je CONCACAF sa svojih 41 članicom poslao pismo u kojem odbija Infantinov plan, nisu izričito zatražili njegovu smjenu. Pretpostavlja se da Infantino i dalje uživa podršku Afrike i Južne Amerike, pa će ključnu ulogu odigrati Azija sa svojih 47 saveza.

U međuvremenu, šef globalnog razvoja nogometa Arsène Wenger distancirao se od cijele priče, izjavivši da uopće nije bio upoznat s planom uvođenja investitora u vlasničku strukturu Svjetskog prvenstva. Nekadašnji trener Arsenala naglasio je kako nije sudjelovao u izradi strateškog plana te da vjeruje u neovisnu FIFA-u koja služi nogometu uz potpunu transparentnost i integritet.

Generalni tajnik Grafström u internom je pismu zaposlenicima događaje opisao kao tužan niz zbivanja, poručivši da administratorski aparat mora ostati zaštićen od političkih pritisaka.

S druge strane, pritiske je javno optužio predsjednik Nogometnog saveza Jordana, princ Ali bin Al-Hussein, tvrdeći da je FIFA mjesecima zadržavala isplate financijskih sredstava te mu izravno uvjetovala podršku Infantinu nastavkom financiranja, što je nazvao otvorenom ucjenom na koju neće pristati.