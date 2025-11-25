Velika povijesna promjena na Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice

Podijeli :

Guliver Image

Prestižna Novogodišnja turneja "Četiri skakaonice" od sljedeće sezone će biti bogatija, jer će se uz skakače u Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchenu, Innsbrucku i Bischofshofenu natjecati i skakačice.

Organizatori su u utorak izjavili da je to omogućeno sporazumom između Austrijskog skijaškog saveza i pokrajine Tirol o financiranju novog sustava reflektora na stadionu Bergisel u Inssbrucku.

To je bio preduvjet koji je do sada bio najveća prepreka za realizaciju plana o pridruživanju natjecanja skakačica.

“Ovo su fantastične vijesti i upravo signal koji smo čekali. Sljedeća godine, 75. Novogodišnja turneja “Četiri skakaonice” ući će u povijest”, rekao je predsjednik Organizacijskog odbora Manfred Schuetzenhofer.

Instaliranjem sustava osvjetljenja skakaonice u Innsbrucku, sve četiri skakaonice će biti opremljene i za večernja natjecanja, a time i više mogućnosti za prilagođavanje raspored natjecanja.

Prema sadašnjem planu, natjecanja skakačica bi se trebala održavati na dan kad su za skakače u rasporedu kvalifikacije.