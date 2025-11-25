Nije skijao skoro dvije godine, ali sad bi se napokon mogao vratiti: ‘U stresu sam’

Podijeli :

AP Photo/Alessandro Trovati via Guliver

Norveški skijaš Aleksander Aamodt Kilde, koji je bio izvan staze od teškog pada u siječnju 2024., razmišlja u povratku u Svjetski kup već u četvrtak u superveleslalomu na Copper Mountainu.

Drugoplasirani u kombinaciji s Olimpijskih igara u Pekingu 2022. dodao je da će konačnu odluku o tome donijeti večer prije.

“Osjećam se prilično samouvjereno, ali prerano je znati mogu li zapravo startati u četvrtak. Moram vidjeti kako ću se snaći u sljedećih nekoliko dana”, rekao je Kilde na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Osvajač srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2023. u superveleslalomu i spustu teško je pao u spustu u Wengenu u siječnju 2024. Nakon hitne operacije koljena i ramena, nekoliko mjeseci kasnije mogao je nastaviti s treninzima, ali teška infekcija ramena koja se razvila u sepsu zahtijevala je naknadnu operaciju. Iznimno oslabljen, morao je potpuno otkazati zimsku sezonu 2024./25.

POVEZANO Ljutić: ‘Duga je sezona, nema vremena žaliti ni za čim’

Norveški skijaš sada se potpuno oporavio. Pobjednik u 12 utrka Svjetskog kupa želio bi se natjecati u superveleslalomu na Copper Mountainu u četvrtak.

“Ako budem skijao u četvrtak, to je bonus. Idealno bi bilo da okrenem stranicu i vratim se na pravi put. Vidjet ćemo“, dodao je Norvežanin.

“Postoji radost i uzbuđenje, ali i poprilična količina stresa”, priznao je Kilde. “I to je drugačija vrsta stresa, jer sam obično nervozan jer želim pobijediti, ali sada me samo to što sam ovdje stresira. Vjerojatno me čeka nekoliko neprospavanih noći.”

Zbog nedostatka snijega na Copper Mountainu nije skijao koliko je želio pa oklijeva oko starta u super-G-ju.