Težak pad Novozelanđanina na ZOI, iznesen je na nosilima

Novozelanđanin Finley Melville Ives, najveći favorit u slobodnom skijanju discipline halfpipe, u petak je iznesen s terena nakon snažnog pada tijekom svog drugog nastupa u kvalifikacijama ZOI u Livignu.
Devetnaestogodišnji Melville Ives primio je pomoć od strane bolničara nakon što je promašio doskok skoka, snažno udario o tlo i izgubio skije i štapove. Natjecanje je prekinuto na nekoliko minuta prije nego što je sportaš iznesen s terena na nosilima.
Prethodnog dana, Kanađanka Cassie Sharpe također je trebala liječničku pomoć nakon spektakularnog pada tijekom ženskih kvalifikacija.
Dvostruka kanadska osvajačica olimpijske medalje sada je u stabilnom stanju, objavio je Kanadski skijaški savez.
