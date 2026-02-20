Težak pad Novozelanđanina na ZOI, iznesen je na nosilima

Podijeli :

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson via Guliver

Novozelanđanin Finley Melville Ives, najveći favorit u slobodnom skijanju discipline halfpipe, u petak je iznesen s terena nakon snažnog pada tijekom svog drugog nastupa u kvalifikacijama ZOI u Livignu.

Devetnaestogodišnji Melville Ives primio je pomoć od strane bolničara nakon što je promašio doskok skoka, snažno udario o tlo i izgubio skije i štapove. Natjecanje je prekinuto na nekoliko minuta prije nego što je sportaš iznesen s terena na nosilima.

Prethodnog dana, Kanađanka Cassie Sharpe također je trebala liječničku pomoć nakon spektakularnog pada tijekom ženskih kvalifikacija.

Dvostruka kanadska osvajačica olimpijske medalje sada je u stabilnom stanju, objavio je Kanadski skijaški savez.