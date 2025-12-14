Sjajna Robinson slavila i u superveleslalomu

Podijeli :

Photo by Igor Kupljenik Sports Press Photo by Guliver

Novozelanđanka Alice Robinson pobjednica je prvog superveleslaloma sezone Svjetskog kupa u švicarskom St. Moritzu.

Robinson je slavila u napetoj utrci ispred Francuskinje Romane Miradoli (+0.08 sekundi) i Talijanke Sofije Goggije (+0.19). Najstarija pobjednica Svjetskog kupa Amerikanka Lindsey Vonn je završila četvrta, dok Mikaela Shiffrin, u svom povratku u ovu disciplinu, nije završila utrku.

Robinson, sada sedmerostruka pobjednica utrka Svjetskog kupa, rekla je da se osjećala pomalo izgubljeno u spustu u petak na istoj stazi, pa je u subotu uzela pauzu i usredotočila se na superveleslalom u kojem nikad nije bila ni na postolju.

“Nisam previše trenirala superveleslalom ovog ljeta, ali osjećala sam se solidno. Moj prvi plasman na postolje, i to je pobjeda, to je savršeno.”

Shiffrin vodi u ukupnom poretku s 458 bodova ispred Robinson (394).