Prva pobjeda za Talijanku u Svjetskom kupu

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Talijanka Nicol Delago slavila je u spustu kojeg su u subotu za Svjetski kup skijašice vozile u Tarvisiju, dok je drugo mjesto zauzela Njemica Kira Weidle-Winkelmann, a treće Amerikanka Lindsey Vonn.

Delago je bila najbrža s vremenom 1:46.28, Weidle-Winkelmann (1:46.48) je bila 20 stotinki sporija. Vonn je za pobjednicom zaostala 26 stotinki.

Za tridesetogodišnju Delago, koja je startala kao treća, ovo je prva pobjeda u Svjetskom kupu, a do ove subote su joj najbolji rezultat bila tri druga mjesta, posljednje 2020. u Zauchenseeu u Austriji.

Tri tjedna prije spusta na Olimpijskim igrama u Cortini, Vonn je potvrdila da će, sa 41 godinom, biti jedna od favoritkinja. Amerikanka, koja se prošle zime vratila natjecanju nakon petogodišnje mirovine za koju je mislila da je trajna, sada je ostvarila svoj peti plasman na postolje u pet spustaških utrka ove zime.

U poretku skijašica u spustu vodi povratnica Vonn s 400 bodova, druga je Njemica Emma Aicher, koja je danas bila peta, s 256 bodova, a treća Weidle-Winkelmann s 232 boda.

U ukupnom poretku na vrhu ljestvice je Amerikanka Mikaela Shiffrin s 023 boda, druga je Švicarka Camille Rast sa 753 boda, a na treće mjesto se popela Vonn s 510 bodova.