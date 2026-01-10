Poznato kad startaju Hrvati na slalomu u Adelbodenu

Podijeli :

(AP Photo/Marco Trovati) via Guliver Image

Najbolji hrvatski slalomaš Samuel Kolega nastupit će s brojem 15 na nedjeljnom slalomu za Svjetski kup u švicarskom Adelbodenu, na stazi Chuenisbaergli.

Kolega je u Adelbodenu triput osvajao bodove, a najbolji je bio prije dvije godine, kad je završio na šestom mjestu.

Slalomu se vraća i Filip Zubčić, koji je zbog bolesti bio prisiljen propustiti noćno natjecanje u talijanskoj Madonni di Campiglio. Nakon razočaravajućeg 44. mjesta u subotnjem veleslalomu, Zubčić će pokušati popraviti dojam u slalomu na kojem će imati broj 29. Kao i Kolega, Filip je u slalomu triput osvajao slalomske bodove na Chuenisbaergliju, a prije godinu dana je ostvario najbolji rezultat osvojivši sedmo mjesto.

Istok Rodeš će na stazu s brojem 31. Varaždinac još čeka na prve bodove u ovoj sezoni, a u Adelbodenu ih je osvajao četiri puta. No, nikada nije bio plasiran bolje od 17. mjesta koje je osvojio prije dvije godine.

Tvrtko Ljutić će nastupiti predzadnji, s brojem 68. Ovo će mu biti drugi nastup u Adelbodenu, gdje je prošle godine završio na 50. mjestu.

Na dosadašnjih pet slaloma u novoj sezoni nijedan skijaš nije uspio dvaput pobijediti. U Leviju je slavio Lucas Pinheiro Braathen, u Gurglu Paco Rassat, u Val d’Isereu Timon Haugan, u Alti Badiji Atle Lie McGrath te u Madonni di Campiglio Clement Noel, koji je jedini bio triput na postolju.

No, u ukupnom redoslijedu za slalomski Mali globus vodeći je Haugan s 285 bodova, a Noel ima tri manje. Samuel Kolega je na 24. mjestu s 53 boda, a Filip Zubčić je na 39. poziciji s 13 bodova.

Start prve vožnje u Adelbodenu je u 10.30 sati, a otvorit će je domaći predstavnik Tanguy Nef. Početak druge vožnje je predviđen za 13.30 sati.