Tuchel: Jedna stvar nam je nedostajala, radili smo nešto što uopće nije naš stil igre

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DavidxBuono via Guliver

Engleska, prvi protivnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, ubilježila je minimalnu pobjedu nad Novim Zelandom od 1:0 u Tampi na Floridi.

Jedini gol u ne baš sjajnoj predstavi Engleza zabio je Harry Kane u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Engleska je bila puno bolja i u drugom dijelu, ali rezultat se nije mijenjao. Engleski izbornik Thomas Tuchel na poluvremenu zamijenio svih 11 igrača.

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Pobjeda Engleza bila je neuvjerljiva, a Tuchel je komentirao upravo to nakon utakmice.

“Ok sam s tim. Nisam presretan. Više mi se svidjelo drugo poluvrijeme nego prvo. Više smo igrali iz naših pozicija i zato smo bili brži, a bez lopte smo imali malo više žara. U prvom poluvremenu bili smo izvan pozicija i bila je to malo previše slobodna igra. To je usporilo našu igru i otežalo kontrapresing jer nismo bili na pozicijama na kojima smo htjeli biti kad smo kretali u napad. To je u osnovi priča ove utakmice”, rekao je Tuchel pa dodao:

“Nedostajala nam je širina pa su igrači ulazili prema sredini, sužavali smo se, usporavali smo se i predugo mijenjali pozicije. Udarali smo centaršuteve, puno šuteva iz daljine, što inače nije naš stil igre. Puno smo dugo dodavali, puno dugih dodavanja. To nije bio dio treninga u posljednja četiri dana.”

Kapetan Harry Kane zabio je 79. gol za Englesku.

“On je uvijek tu da zabije. To je odlučujući gol. Harry je u sjajnoj formi i mislim da će pritisak i početak turnira izvući ono najbolje iz svih naših igrača”, zaključio je Tuchel.

U srijedu će Englezi još igrati protiv Kostarike, a Hrvatska s Engleskom igra prvu utakmicu na SP-u 17. lipnja u Dallasu.