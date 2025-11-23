Ljutić: ‘Duga je sezona, nema vremena žaliti ni za čim’

Podijeli :

Foto: Hrvatski skijaški savez

Na nedjeljnom slalomu u austrijskom Gurglu, drugom u novoj sezoni Svjetskog kupa, Leona Popović je završila na 22. mjestu, a Zrinka Ljutić je ostala bez plasmana nakon što je pregazila kolac u drugoj vožnji u koju je ušla s osmim rezultatom iz prvog nastupa.

Devet bodova koje je 28-godišnja Leona Popović osvojila, prvi su nakon točno godinu dana, kad je na istom mjestu bila 25. u slalomu za Svjetski kup. Povratnički nastup je imala u prije tjedan dana u finskom Leviju, gdje je ostala bez plasmana u drugu vožnju.

“U Leviju se baš nisam dobro snašla, ali danas sam se već osjećala bolje. Vjerujem da će s vremenom to postupno ići na bolje, stvarno me dugo nije bilo, a povratak je bio težak”, rekla je Leona koja je nakon prve vožnje za vodećom Mikaelom Shiffrin zaostala tri i pol sekunde.

Ipak, to je na zahtjevnoj stazi bilo dovoljno za 28. mjesto i plasman u drugu vožnju, u kojoj je popravila svoj plasman.

“Drago mi je da se vide neke naznake mog dobrog skijanja, što sam stvarno osjetila u nekim trenucima, da je baš bilo dobrih dijelova. U prvoj i drugoj vožnji sam se u donjem dijelu strmine dobro osjećala. Nažalost, bilo je i dosta greškica, da bi rezultat bio i malo bolji, ali, sve u svemu sam zadovoljna”, poručila je Leona.

Zrinka Ljutić je slalomsku sezonu otvorila šestim mjestom u Leviju, kojim nije bila nezadovoljna. No, aktualna vlasnica Malog slalomskog globusa ove sezone slovi za favoritkinju u svakoj utrci, ako ne za pobjedu, onda svakako za mjesta na postolju. Nažalost, u Gurglu je ostala i bez bodova.

“U drugoj vožnji mi se dogodilo ‘haklanje’, dosta iznenada. Imala sam neku ideju što želim popraviti nakon prve, koja nije bila idealna. Taman sam ušla u neki dobar ritam, strmina je bila bolja nego u prvoj, samo sam osjetila kolac među nogama i – gotova utrka.”

Ovo austrijsko skijalište se nije pokazalo sretnim za hrvatske predstavnike. Leona Popović je jedina koja je u dva slalomska dana došla do cilja obje vožnje.

“Gurgl nam nekako ne leži, čini se. Što se mene tiče, mislim da mi ovaj snijeg najveći izazov predstavlja, ali imam već neke ideje. Pričala sam s timom i s ljudima u Atomicu o tome što ćemo popraviti i poboljšati. Sezona je duga, već sutra putujemo u Ameriku, tako da nemamo vremena žaliti ni za čim.”

Od sljedećeg četvrtka do nedjelje u Copper Mountainu, u saveznoj američkoj državi Coloradu, na rasporedu su muški superveleslalom, muški i ženski veleslalom te slalom za skijašice.

“Veselim se, nisam nikad bila u Copperu. Kažu svi da je jako lijepo, da je lijepo za skijati. Dvije nove utrke, dvije nove prilike”, rekla je Zrinka, a nadovezala se Leona:

“U Copperu sam trenirala, čak i brze discipline. Kažu da se na tom snijegu svi osjećaju super. Vjerujem da ćemo se još malo bolje pripremiti za sljedeću utrku.”