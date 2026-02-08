Nevjerojatni Norvežanin osvojio zlato u skiatlonu, u lovu je na povijesni uspjeh

Podijeli :

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Norvežanin Johannes Hoesflot Klaebo osvojio je zlatno odličje u skiatlonu, utrci koja se sastoji od 10 kilometara klasičnim i 10 kilometara slobodnim stilom. Najuspješniji skijaš trkač današnjice stazu je odradio za 46:11.0 i još jednom potvrdio status apsolutnog favorita.

Time je Klaebo povećao svoju kolekciju olimpijskih medalja na ukupno osam. Uz šest zlatnih odličja, u vitrini već ima i jedno srebro te jednu broncu. Posebno se ističe činjenica da je prošle godine na Svjetskom prvenstvu u Trondheimu osvojio svih šest mogućih zlatnih medalja, a sada pokušava ponoviti isti podvig i na Zimskim olimpijskim igrama, što bi bio presedan u povijesti ovog sporta.

Norveški as, koji ima 29 godina, ujedno se približava rekordima legendarnog sunarodnjaka Bjorna Daehlija, najtrofejnijeg muškog skijaša trkača u povijesti ZOI-ja s ukupno 12 medalja i osam zlata. Apsolutni rekorder po broju olimpijskih odličja je Marit Bjorgen s njih 15, dok su Bjorgen i Daehlie zajednički na vrhu po broju osvojenih zlatnih medalja.

Do srebrne medalje na iznenađenje mnogih stigao je Francuz Mathis Desloges, koji je za Klaebom zaostao svega dvije sekunde. Time je ostvario daleko najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, budući da mu je najbolji pojedinačni plasman u Svjetskom kupu ranije bilo šesto mjesto.

Ovim srebrom Desloges je izjednačio najveći rezultat Francuske u povijesti skijaškog trčanja na Zimskim olimpijskim igrama. Dosad je taj uspjeh samostalno držao Roddy Darragon, koji je 2006. godine osvojio srebro u sprintu.

Brončanu medalju osvojio je još jedan Norvežanin, Martin Loewstroem Nyenget, koji je do postolja došao uz minimalan zaostatak – tek jednu stotinku iza Deslogesa. Bio mu je to prvi nastup na Zimskim olimpijskim igrama, a ujedno i prva olimpijska medalja, čime je potvrdio kvalitetu aktualnog svjetskog viceprvaka iz Trondheima 2025. godine.