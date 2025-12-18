Najbolja hrvatska biatlonistica 65. u sprintu, pobjeda Šveđanke

Podijeli :

Švedska biatlonka Hanna Oeberg pobjednica je sprinta za Svjetski kup održanog u četvrtak u francuskom Le Grand Bornandu, gdje je najbolja hrvatska biatlonka Anika Kožica osvojila 65. mjesto i na nešto manje od devet sekundi ostala bez plasmana u dohvatnu utrku.

Biatlonke su u četvrtak pokazale iznimnu preciznost pa su među najboljih deset bile tek dvije koje nisu pogodile svih deset meta. Olimpijska pobjednica i trostruka svjetska prvakinja je do osme pojedinačne pobjede u Svjetskom kupu, a prve od ožujka 2023., došla svladavši 7,5 km i dva gađanja za 19 minuta i 24.9 sekundi.

“Ovo mi mnogo znači. Danas se sve poklopilo u odličnoj utrci”, izjavila je 30-godišnjia Oeberg koja je u prva dva ovosezonska sprinta osvojila 59. i 11. mjesto.

Šveđanka je razočarala domaće navijače, jer je za 3.3 sekunde nadmašila vrijeme Lou Jeanmonnot, koja je samo dvije minute bila na vodećoj poziciji.

Na postolju im se pridružila Talijanka Dorothea Wierer koja je za pobjednicom zaostala 11.4 sekundi.

Među prvih pet plasirale su se i Talijanka Lisa Vittozzi (+14.9) te Slovakinja Paulina Batovska Fialkova (+16.2).

Najbolja hrvatska biatlonka Anika Kožica imala je po jedan promašaj u ležećem i stojećem stavu, a za pobjednicom je zaostala dvije minute i 21.1 sekundu, što je bilo dovoljno za 65. mjesto.

Iako je danas osvojila tek 38. mjesto, Šveđanka Anna Magnusson je ostala vodeća u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa s 317 bodova, jednim više od Lou Jeanmonnot. Francuskinja je vodeća u redoslijedu za Mali globus u sprintu sa 195 bodova, 45 više od drugoplasirane Norvežanke Maren Kirkeeide.

U Le Grand Bornandu će u petak (14.15 sati) na rasporedu biti sprint za biatlonce. U subotu su predviđene dohvatne utrke u obje konkurencije, a u nedjelju će biti održana natjecanja u disciplini “mass start”.