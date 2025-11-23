Ljutić izletjela u drugoj vožnji, Popović izvan top 20: Slavila čudesna Shiffrin

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić ostala je bez plasmana na drugome slalomu sezone u austrijskom Gurglu, dok je Leona Popović zauzela 22. poziciju.

Ljutić je sa startnim brojem nakon prve vožnje bila osma, ali je u drugom laufu “haklala” vrata na sredini staze i ostala bez bodova. Prošlogodišnja osvajačica malog Kristalnog globusa u slalomu na prvom natjecanju sezone u finskom Leviju bila je šesta.

Leona Popović potvrdila je u Gurglu da se polako vraća u formu nakon teške operacije koljena. U prvoj vožnji bila je 28., a u drugoj se popravila za šest mjesta s ukupno 4.98 sekundi zaostatka za pobjednicom Amerikankom Mikaelom Shiffrin. Mrkopljanka je tako uzela prvih devet bodova ove sezone.

Shiffrin je došla do 103. pobjede u karijeri i ponovila početka prošle sezone, kada je također slavila u Leviju i Gurglu. Druga je bila Albanka Lara Colturi (+1.23), dok je treća Švicarka Camille Rast (+1.41).