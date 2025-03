Ljutić bez druge vožnje veleslaloma, izletjela je na zahtjevnoj stazi koju je postavio njezin otac

Podijeli :

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić odustala je u prvoj vožnji veleslaloma na finalu Svjetskog kupa u američkom Sun Valleyju, u kojoj je najbolje vrijeme postavila Švicarka Lara Gut-Behrami (1:04.07 minuta).

Ukupna pobjednica Svjetskog kupa i osvajačica Malog globusa u spustu, 34-godišnja Talijanka Federica Brignone je na drugom mjestu s 45 stotinki zaostatka i na pragu je osvajanja još jednog priznanja, veleslalomskog Malog globusa. Naime, vodeća u redoslijedu veleslaloma, Novozelanđanka Alice Robinson, nije došla do cilja u prvoj vožnji, pa je pred Talijankom relativno lagan zadatak, jer mora nadoknaditi 20 bodova zaostatka.

Prevedeno u plasman, ako bude plasirana na 13. mjestu ili bolje od toga, Brignone će osvojiti još jedan, drugi Mali kristalni globus u ovoj sezoni, a ukupno peti u karijeri.

Osim Brignone, samo je još Šveđanka Sara Hector uspjela zaostati manje od jedne sekunde za Gut-Behrami (+0.68), a već četvrtoplasirana Talijanka Sofia Goggia zaostaje za 1.51 sekundu.

Prvu vožnju veleslaloma na finalu postavio je Amir Ljutić, ali njegova kći Zrinka to nije uspjela iskoristiti. Na konfiguracijski teškoj stazi Zagrepčanka je već na prvom prolazu imala gotovo sekundu zaostatka, na polovici staze je njen zaostatak bio 1.70 sekundi, a na trećem već gotovo tri sekunde (+2.82). No, nedugo nakon tog prolaza je promašila vrata i prvi put u ovoj sezoni nije došla do cilja veleslalomske utrke.

Od 28 skijašica koje su startale, do cilja je došlo njih 20.

Druga vožnja je na rasporedu od 19 sati po srednjoeuropskom vremenu.