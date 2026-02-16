Kolega i Rodeš nakon neuspješnog slaloma na ZOI: ‘Baš čudno, ali kako je tako je’

Samuel Kolega je došao s velikim ambicijama i očekivanjima na svoje treće olimpijske igre, ali je njegova vožnja po stazi Stelvio u Bormiju trajala tek 15 sekundi. Istok Rodeš je prošao prvo prolazno vrijeme, ali do drugog nije stigao.

Dvojica od trojice hrvatskih predstavnika ušli su tako u pomalo nevjerojatnu statistiku: od 95 skijaša koji su se spustili iz startne kućice, samo je njih 44 prošlo slalomsku stazu na ispravan način. Ostali su ili pogriješili ili su diskvalificirani.

Kolega se do cilja spustio kad je njime prošao Filip Zubčić, jedini iz hrvatske reprezentacije koji je završio prvu vožnju i ostao u borbi za dobar plasman. Imao je 15. vrijeme, za vodećim Norvežaninom McGrathom zaostaje za 2.79 sekundi, ali mjesto među prvom desetoricom mu nije nedostižno, čak i više od toga, ako će se u drugoj vožnji nastaviti trend odustajanja iz prve.

Za 27-godišnjeg Samuela Kolegu nije bilo riječi koje bi donijele utjehu. Prije četiri godine u Pekingu je osvojio 15. mjesto u slalomu, nakon toga napravio velik napredak u svom skijanju, a to je donijelo i daleko veće ambicije koje su ostale neostvarene.

“Završilo je, nažalost, puno prerano. Žao mi je, stvarno mi je žao. Danas mi je odgovaralo baš sve, ali nekad ne ide. Iskreno, ne znam što pametno reći.”

Netko bi na njegovom mjestu krivio uvjete, lošu stazu ili loše pripremljene skije, ali Samuel je jedinog krivca za pad koji mu je odnio priliku za dobar plasman pronašao u sebi.

“Staza je bila u jako dobrom stanju. Ne mogu ništa reći za stazu. Poslije sam prošao ostatak i u savršenom je stanju. Nije do staze, isključivo je moja greška. Problem je bio pad na unutarnju skiju. Možda sam se malo previše nagnuo i opteretio ju.”

Nije bilo ni do startnog broja.

“McGrath je stvorio dosta veliku prednost, ali ne zbog broja 1 nego je stvarno savršeno odskijao. Kad je bitno, treba znati što treba napraviti i on je u tome uspio.”

Samuel, nažalost, nije.

“Nadam se da će i Zubo (Filip Zubčić) uspjeti nešto tako u drugoj vožnji”, poručio je pružajući podršku kolegi iz reprezentacije.

I njemu, kao i Istoku Rodešu, ostaje četverogodišnji period rada, treninga, utrka, nadajmo se i skupljanja bodova, pa novi pokušaj u lovu na olimpijsku slavu u francuskim Alpama.

Za razliku od Kolege, 30-godišnji Varaždinac nije bio u depresivnom stanju.

“Sve je išlo ok, ali onda na ulasku u tu vertikalu, ne znam ni točno što se dogodilo. Na ulasku sam bio siguran da prolazim normalno i samo mi je donja noga propala, kao da mi je nestala podloga. Baš čudno, ali kak’ je, tak’ je”, rekao je Istok koji je uvjete na stazi vidio nešto drugačije od Samuela.

“Snijeg nije dozvoljavao višim brojevima da budu prebrzi. Možda je bilo pametnije probati manje riskirati, jer ne možeš ući u cilj sa sekundom zaostatka. Ja sam probao skijati najbolje što sam mogao i to je jedini način na koji ja mogu i znam”, rekao je nekadašnji juniorski svjetski prvak u slalomu, a onda nastavio:

“Ako na Olimpijskim igrama ne probaš, naročito s ovim brojem koji sam ja imao, kad nitko ništa ne očekuje… Mogu reći da sam probao ući s maksimalnim rizikom. Naravno da je bilo jasno da je ta vertikala i još par zavoja prije ravnice bilo ključno. Ako ti to uspije, onda si dobar. Generalno, ispao sam na zadnjem problematičnom dijelu, jer je poslije toga bio autoput do cilja. Riskirao sam koliko se dalo. Nije se isplatilo, ali idemo dalje.”

Za četiri godine će biti u sličnoj dobi kao što je u Bormiju Filip Zubčić. Nije izgubio nadu, da će nakon brojnih nedaća, nakon što je ostao bez nastupa u Pekingu 2022. zbog ozljede, dočekati da se u jednom danu sve poklopi, onda kad to bude najvažnije.

“Vjerujem da moje vrijeme tek dolazi. Zašto to ide ovakvim nekim putem… Za neke stvari mi je jasno, za neke nije, ali to očigledno mora biti tako. Nisam ni najbrži ni najbolji, ali sam sigurno najuporniji, tako da vjerujem da će doći moje vrijeme”, poručio je Istok Rodeš.