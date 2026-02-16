Zubčić: Nisam htio izletjeti odmah na startu

Filip Zubčić je jedini od trojice hrvatskih predstavnika koji je došao do cilja prve vožnje olimpijskog slaloma u Bormiju, u kojoj je sa startnim brojem 25 postigao 15. rezultat zaostavši za vodećim Norvežaninom Atleom Lieom McGrathom 2.79 sekundi.

Četiri broja prije Filipa startao je Samuel Kolega , koji je izletio sa staze nakon samo 15 sekundi, a slična je sudbina zadesila i Istoka Rodeša koji je startnim brojem 32 imao 28. rezultat na prvom prolazu, ali do drugoga nije stigao.

“Nisam krenuo oprezno. Probao sam napasti, ali je gore tempo jako spor i snijeg je ‘šugav’ na prvih deset vrata, malo se ‘trusio’ i to mi baš nije pasalo. Nisam htio izletjeti odmah na startu, nisam se htio glupo zaletjeti. Mislim da je prvi ‘lauf’ bio solidan. Imam prostora za drugi”, prokomentirao je svoj nastup Filip Zubčić.

Njegov zaostatak mu otvara realnu mogućnost borbe za plasman među desetoricu najboljih, jer za desetoplasiranim, Talijanom Tommasom Saccardijem koji je iznenadio sa startnim brojem 37, zaostaje 56 stotinki.

“Definitivno. Meni je uvijek prva ideja borba – idemo što jače, što dalje. Vidjet ćemo. Sad se treba malo odmoriti i pripremiti za drugi ‘lauf’.”

Kad je krenuo sa starta, imao je informaciju o padu Samuela Kolege.

“Čuo sam. Nisam znao gdje je izletio, ali čuo sam gore dečke. Šteta.”

Kolega i Rodeš su se našli u većoj skupini od one koja je došla do cilja prve vožnje. Od 95 skijaša koliko ih je startalo u prvoj vožnji, do cilja je na ispravan način došlo samo njih 44, a 51 je ostao bez rezultata.

Postava prve vožnje nije bila komplicirana, nije bilo nikakvih zamki, ali mnogima su lošiji vremenski uvjeti, gust snijeg i nešto lošija vidljivost, predstavljali nepremostivu prepreku. Ima i onih drugih, koji su se ubrajali među favorite i za odličja, koji su svjesno ušli u rizik i krenuli od starta svom snagom, a tada se i povećava prostor za pogreške. Tako do cilja nisu stigli novi olimpijskim pobjednik u veleslalomu Lucas Pinheiro Braathen, Francuz Paco Rassat, Finac Eduard Hallberg i Austrijanac Manuel Feller, a olimpijski pobjednik u slalomu iz Pekinga 2022. Francuz Clement Noel je napravio veliku pogrešku te za vodećim McGrathom zaostao gotovo dvije sekunde (+1.96.).

Nešto poput njegovog velikog prijatelja Lucasa Pinheira Braathena u veleslalomu, McGrath je startao s brojem 1 i postavio vrijeme (56.14 sekundi) kojem su se unutar jedne sekunde zaostatka uspjela približiti još samo trojica skijaša: Švicarac Loic Meillard (+0.59), Austrijanac Fabio Gstrein (+0.94) i Norvežanin Timon Haugan (+0.96).

Pinheiro Braathen je kasnije južnoameričkom kontinentu donio prvu zlatnu medalju na zimskim olimpijskim igrama, što je dobar znak za norveškog reprezentativca, aktualnog svjetskog doprvaka u slalomu.

Zanimljivo je, pomalo i nevjerojatno, da je na 30. mjestu Haićanin Richardson Viano, koji za McGrathom ima zaostatak od čak 8.17 sekundi.

On će i otvoriti drugu vožnju koja bi trebala započeti u 13.30 sati, a u kojoj će Filip Zubčić startati kao 16. Na zadnjem, 44. mjestu u prvoj vožnji završio je Indijac Arif Mohd Khan čiji je zaostatak za McGrathom bio čak 25.98 sekundi. On će biti posljednji koji će se prije svečane dodjele odličja spustiti stazom Stelvio.