Francuski biatlonci stigli do povijesnog štafetnog zlata

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Francuska muška biatlonska štafeta i sastavu Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet i Eric Perrot osvojila je naslov olimpijskih pobjednika u utrci na 4x7.5 kilometara na ZOI u Anterselvi.

Francuska je do svog povijesnog prvog zlata u ovoj disciplini koja je u programu ZOI od 1968. godine stigla u vremenu od 1:19:55.2 sati uz pogođenih 39 od 40 zadanih meta za što su ukupno potrošili 49 metaka.

Dominacija Norvežana na ZOI: Stigli su i do 13. zlata! Ljutić: Želim ostaviti sve na stazi i boriti se za medalju

Srebrnu medalju osvojili su branitelji naslova Norvežani u sastavu Martin Uldal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid i Vetle Sjaastad Christiansen s 9.8 sekundi zaostatka iako su mnogo bolje gađali na strelištu, pogodili su svih 40 meta uz potrošenih ukupno 46 metaka, dok su do bronce stigli Šveđani Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma i Sebastian Samuelsson s 57.5 sekundi zaostatka uz isti učinak na strelištu kao i Norvežani, odnosno 40 pogodaka iz 46 pokušaja.

Francuska je tako postala tek peta zemlja za zlatom u muškoj štafetnoj utrci biatlonaca u 16 održanih natjecanja na ZOI do sada, nakon SSSR-a, Njemačke, Norveške i Švedske, a sam početak utrke nije upućivao na takav rasplet. Naime, prvi francuski trkač Fabien Claude je promašio čak četiri puta u pucanju iz stojećeg stava pa je morao u kazneni krug od 150 metara, a nakon tog drugog pucanja Francuska je bila zadnja, 20. s 46 sekundi iza vodeće Norveške.

U junaka utrke tada je izrastao Jacquelin koji je brzim trčanjem i preciznim gađanjem vratio Francusku u igru, a pomogli su i promašaji drugog norveškog trkača Botna koji je promašio tri puta u ležećem stavu.

Pogreške Francuza i Norvežana u prvim izmjenama održale su Šveđane u utrci pa su uoči zadnje izmjene te tri reprezentacije bile poravnate, ali onda je vodeći biatlonac u Svjetskom kupu Perrot pokazao klasu, odvojio se od konkurencije i relativno lagano u zadnjih 2.5 kilometra održavao stečenu prednost u odnosu na drugog Christiansena, dok je Samuelsson potpuno posustao već nakon pucanja u ležećem stavu.