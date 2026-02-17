Dominacija Norvežana na ZOI: Stigli su i do 13. zlata!

Podijeli :

AP Photo/Evgeniy Maloletka via Guliver

Norvežanin Jens Luraas Oftebro (25) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u nordijskoj kombinaciji u disciplini gundersen koja se sastoji od jednog skoka na velikoj skakaonici i utrke u skijaškom trčanju na 10 kilometara na ZOI u Teseru.

Nakon što je u skakačkom dijelu natjecanja zauzeo peto mjesto sa 22 sekunde zaostatka za vodećim Japancem Ryotom Yamamotom, ali je zajedno s Austrijancem Johannesom Lamparterom (24), Fincem Ilkkom Herolom (30) i sunarodnjakom Andreasom Skoglundom dostigao i prestigao Japanca.

Uoči posljednjeg 2.5-kilometarskog kruga bilo je jasno kako će medalje osvojiti Oftebro, Lamparter i Herola, koji su se odvojili na čelu, a u samoj završnici Oftebro je krenuo u napad kojega nitko nije mogao pratiti te stigao do svog drugog zlata na ovim ZOI.

Oftebro je prije šest dana slavio i u natjecanju koje se sastojalo od skoka s male skakaonice i trčanja na 10km, a i tada je do srebra stigao trenutačno vodeći u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Lamparter, koji je zaostao 5.9 sekundi, dok je brončani Herola ciljem prošao sa 14.8 sekundi zaostatka. I prije šest dana broncu je osvojio Finac, tada Eeero Hirvonen.

Za Oftebroa je ovo treće olimpijsko zlato u karijeri, prije četiri godine u Pekingu bio je član norveške reprezentacije koja je stigla do naslova. Za Norvešku je ovo 13. zlato u Milanu i Cortini.

Yamamoto je očekivano u trkačkoj dionici “potonuo” te je ciljem prošao kao 15.

REZULTATI:

1 Jens Luraas Oftebro (Nor) 24:45.0

2 Johannes Lamparter (Aut) +5.9

3 Ilkka Herola (Fin) +14.8

4 Andreas Skoglund (Nor) +41.9

5 Eero Hirvonen (Fin) +46.5

6 Einar Luraas Oftebro (Nor) +49.3