Tucak: Više od ovoga nismo zaslužili, tražili smo rješenja koja su izvan svake pameti

HVS

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak realno je priznao kako Barakude nisu zaslužile ulazak u polufinale Europskog prvenstva.

U ključnoj utakmici za plasman u polufinale EP-a Hrvatska je izgubila od izravnog konkurenta Italije 13:10.

“Zaslužen poraz. Nismo bili dostojni pobjede”, priznao je izbornik Ivica Tucak u izjavi za HRT.

Koji su bili razlozi poraza?

“Previše dekoncentracije, previše elementarnih pogrešaka. Nismo imali pravu energiju od početka. Igrač više nametnuo se kao problem. Cijelu utakmicu smo se tražili, lovili i trošili puno energije, a kad smo bili lucidniji tražili smo rješenja koja su bila izvan svake pameti. Zaslužena pobjeda Italije.”

U drugoj četvrtini Hrvatska nije zabila ni jedan gol, a realizacija igrača više bila je jako loša, 8/23.

“Igrač više nije bio dobar, ali i prevelik broj isključenja na obje strane. To je sad taj vaterpolo koji jest. Imali smo šanse, nismo ih realizirali, nismo bili lucidni u ključnim trenucima. Izgubili smo glavu, ostali bez igrača u rotaciji. Sve smo pokušali, ali vidljivo je bilo i to sam rekao igračima, kako nismo bili pravi u energiji i pogledu, previše individualnih rješenja…”

Slijedi utakmica za peto mjesto koju nitko ne želi igrati.

“Tako je, kako je. Nismo nažalost više od toga zaslužili. Bit će vremena za generalnu ocjenu. Kad se pogleda, dvije meč-lopte smo izgubili i zasluženo završavamo turnir na ovaj način”, realno je zaključio Tucak.