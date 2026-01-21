HRVATSKA – ITALIJA 9:10 Hrvatskoj poništen gol za izjednačenje, Italija zabila iz peterca!

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u srijedu od 18 sati igra ključnu utakmicu za plasman u polufinale Europskog prvenstva u Beogradu. Protivnik je Italija, a računica je jasna - pobjeda znači prolaz, a poraz ispadanje i kraj turnira. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.
30' HRVATSKA - ITALIJA 9:10
Kako važan gol Fatovića, opet s igračem više! To je bio već 22. za Hrvatsku. Ima još nade za Barakude.
29' HRVATSKA - ITALIJA 8:10
Poništen je gol Hrvatske za izjednačenje, a onda je naknadnom provjerom dosuđen peterac za Italiju. Pretvorio ga je Ferrero i opet je to plus dva.
29' HRVATSKA - ITALIJA 8:9
Čudesna obrana Marka Bijača! Skinuo je Iocchiju Gratti udarac s dva metra s igračem više.
29' HRVATSKA - ITALIJA 8:9
Stativa Bukića s igračem više! Nevjerojatno...
28' HRVATSKA - ITALIJA 8:9
Ponovno vodi Italija, Ferrero je realizirao peterac.
28' HRVATSKA - ITALIJA 8:8
Jubilarni 20. igrač više za Hrvatsku, ali naš udarac završava u bloku Ferrera! Nikako da Hrvatska povede.
27' HRVATSKA - ITALIJA 8:8
Ponovno igrač više Hrvatske i sada je zabio Bukić! Novo izjednačenje.
26' HRVATSKA - ITALIJA 7:8
E, Italija je pretvorila igrača više. Poentirao je Gianazza i ponovno je Hrvatska u minusu.
25' HRVATSKA - ITALIJA 7:7
Evo i 18. prilike s igračem više, ali blok spašava Talijane. Suparnici su za usporedbu imali osam igrača više i iskoristili dva.
25' HRVATSKA - ITALIJA 7:7
Hrvatska je dobila i 17. igrača više, nevjerojatno, ali realizirala je samo šest takvih situacija.
