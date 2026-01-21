HRVATSKA – ITALIJA 9:10 Hrvatskoj poništen gol za izjednačenje, Italija zabila iz peterca!

Podijeli :

HVS

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u srijedu od 18 sati igra ključnu utakmicu za plasman u polufinale Europskog prvenstva u Beogradu. Protivnik je Italija, a računica je jasna - pobjeda znači prolaz, a poraz ispadanje i kraj turnira. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.