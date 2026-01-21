UŽIVO

HRVATSKA – ITALIJA 9:10 Hrvatskoj poništen gol za izjednačenje, Italija zabila iz peterca!

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u srijedu od 18 sati igra ključnu utakmicu za plasman u polufinale Europskog prvenstva u Beogradu. Protivnik je Italija, a računica je jasna - pobjeda znači prolaz, a poraz ispadanje i kraj turnira. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.

19:17

30' HRVATSKA - ITALIJA 9:10

Kako važan gol Fatovića, opet s igračem više! To je bio već 22. za Hrvatsku. Ima još nade za Barakude.

19:16

29' HRVATSKA - ITALIJA 8:10

Poništen je gol Hrvatske za izjednačenje, a onda je naknadnom provjerom dosuđen peterac za Italiju. Pretvorio ga je Ferrero i opet je to plus dva.

19:12

29' HRVATSKA - ITALIJA 8:9

Čudesna obrana Marka Bijača! Skinuo je Iocchiju Gratti udarac s dva metra s igračem više.

19:11

29' HRVATSKA - ITALIJA 8:9

Stativa Bukića s igračem više! Nevjerojatno...

19:10

28' HRVATSKA - ITALIJA 8:9

Ponovno vodi Italija, Ferrero je realizirao peterac.

19:09

28' HRVATSKA - ITALIJA 8:8

Jubilarni 20. igrač više za Hrvatsku, ali naš udarac završava u bloku Ferrera! Nikako da Hrvatska povede.

19:07

27' HRVATSKA - ITALIJA 8:8

Ponovno igrač više Hrvatske i sada je zabio Bukić! Novo izjednačenje.

19:06

26' HRVATSKA - ITALIJA 7:8

E, Italija je pretvorila igrača više. Poentirao je Gianazza i ponovno je Hrvatska u minusu.

19:03

25' HRVATSKA - ITALIJA 7:7

Evo i 18. prilike s igračem više, ali blok spašava Talijane. Suparnici su za usporedbu imali osam igrača više i iskoristili dva.

19:03

25' HRVATSKA - ITALIJA 7:7

Hrvatska je dobila i 17. igrača više, nevjerojatno, ali realizirala je samo šest takvih situacija.

