Hrvatska već sutra opet u bazenu, protivnik nam je dobro poznat

MarkoxMetlasx xMNxPressxphoto via Guliver

Hrvatski vaterpolisti nisu se uspjeli plasirati u polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. U ključnoj utakmici poraženi su od Italije 10-13.

Podsjećamo, na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu zauzeli su peto mjesto nakon što su u četvrtfinalu uvjerljivo izgubili od Mađarske 18:12.

Izabranici Ivice Tucka će tako igrati za peto mjesto protiv Španjolske, i to već sutra od 20:30.

U polufinalu će u petak igrati Grčka i Mađarska od 17 sati te Srbija i Italija od 20.30 sati.