Tucak objavio širi popis reprezentativaca koje vodi na SP

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Image

Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija kreće s pripremama za Svjetsko prvenstvo koje se od 11. do 24. srpnja održava u Singapuru, a Hrvatski vaterpolo savez je u srijedu na konferenciji za novinare najavio što sve čeka hrvatske vaterpoliste prije toga.

Konferenciji za novinare nazočili su Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, Ivica Tucak, izbornik Barakuda, te dvojica reprezentativaca Luka Lončar i Marko Žuvela.

Perica Bukić podsjetio na sjajnu 2024. godinu u kojoj je Hrvatska osvojila svjetsko zlato, te olimpijsko i europsko srebro, ali i europsko zlato momčadi do 19 godina te najavio natjecanja koja čekaju ovo ljeto hrvatske vaterpoliste u svim uzrastima.

“Ovo će nam ljeto bili vrlo aktivno, s čak osam reprezentacija na svjetskim i europskim prvenstvima. Od seniora i seniorki, pa preko muških i ženskih reprezentacija do 16 i do 18 godina. Uz sve, mi smo i domaćini Svjetskog prvenstva za muškarce do 20 godina, u Zagrebu, od 14. do 21. lipnja“, rekao je Bukić.

“U Singapuru ćemo pak imati prvi put u povijesti i žensku seniorsku reprezentaciju, odnosno hrvatski će vaterpolo biti predstavljen s čak dvije reprezentacije na planetarnoj smotri”, dodao je.

Izbornik Ivica Tucak objavio je potom širi popis od 24 igrača s kojima računa u pripremama. Među njima su i četvorica koji su inače reprezentativci do 20 godina – vratar Ivan Mauro Čubranić, centar Viktor Tončinić, te napadači Vlaho Pavlić i Maro Šušić.

“Na sreću hrvatskog vaterpola, to je druga naša momčad s vrlo visokim ciljem i sjajnim potencijalom. Ti će momci prvo pokušati osvojiti naslov svjetskog prvaka u svojem uzrastu, kod nas u Zagrebu, a onda nakon što oni završe s nadmetanjem, vidjet ćemo hoće li biti potreba da nekog od njih priključimo A vrsti. Sad je za njih primarno da oni pokušaju izvući što je moguće bolji rezultat za hrvatski vaterpolo, a kasnije ćemo lako donijeti odluku što i kako dalje”, kazao je Ticak.

“Hrvatska se reprezentacija nikada nije razmetala, razbacivala velikim obećanjima, ali bogami nikad nismo ni skrivali svoje ambicije. Hoćemo li biti prvi, drugi, treći ili četvrti, to sad nitko ne zna, ali jedno je sigurno. Hrvatska će ostati sigurno u svjetskom vrhu. Napravit ćemo sve da dostojno predstavimo Hrvatsku, naš vaterpolo, ali i zlato koje dolazimo u Singapur braniti”, istaknuo je hrvatski izbornik.

Od igrača, pred novinare su na press konferenciji izašli centar Luka Lončar i možda najsvestraniji igrač u našoj reprezentaciji, Marko Žuvela.

“Imali smo dosta prilike za odmor, a najbitnije je da imamo i dalje savršenu atmosferu i zajedništvo koje nas krasi godinama”, kratak je bio Luka Lončar.

Marko Žuvela u cijelosti je zaliječio ozljedu, dvostruki prijelom nosa iz Svjetskog kupa u Podgorici.

“To je iza mene, spreman sam. U Singapuru ćemo igrati po iznova modificiranim pravilima koja će značiti još više kontakta. Dodali su nam u odnosu na ranije tri sekunde više u prvom napadu, kao i u tzv. drugom napadu i igrača više.To će nam sigurno ipak više značiti jer smo dosad znali tek doći u napad, nismo se stigli adaptirati, pravilno postaviti. Tri sekunde nisu malo”, rekao je Žuvela.

Hrvatski će vaterpolisti od 2. do 11. lipnja trenirati u Puli, a onda će u Rijeci 12. lipnja odigrati utakmicu protiv Mađarske.

Nakon kraćeg odmora od 17. do 20. lipnja će boraviti u Splitu gdje će igrati sparing utakmicu s reprezentacijom Crne Gore, a onda šest dana kasnije će u Rimu igrati protiv Italije.

Od 27. do 29. lipnja se u Šibeniku održavaju „Dani vaterpola” u sklopu kojih će Barakude odigrati još jednu utakmicu s Talijanima 28. lipnja.

Prije odlaska u Singapur hrvatska vaterpolo reprezentacija će odigrati još jednu pripremnu utakmicu i to protiv SAD-a u Hong Kongu. U Singapur na SP hrvatski vaterpolisti putuju 9. sprnja, a u skupini su s Kinom (12. srpnja,07.45 sati), Crnom Gorom (14. srpnja, 13.10 sati) i Grčkom (16. srpnja, 13.10 sati).

Popis igrača za SP:

Vratari: Marko Bijač, Toni Popadić, Ivan Mauro Čubranić, Ivan Jurišić

Centri: Luka Lončar, Josip Vrlić, Branimir Herceg, Viktor Tončinić

Braniči: Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela, Filip Kržić, Duje Pejković, Roko Akrap

Napadači: Luka Bukić, Loren Fatović, Ante Vukičević, Franko Lazić, Konstantin Kharkov, Zvonimir Butić, Andrija Bašić, Tin Brubnjak, Vlaho Pavlić, Maro Šušić