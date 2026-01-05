Tucak objavio popis 15 igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu

Podijeli :

Ivica Tucak, izbornik hrvatske seniorske vaterpolske reprezentacije odredio je u Budvi, neposredno uoči početka prijateljskog ogleda protiv momčadi Crne Gore, 15-icu igrača koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Beogradu (10. – 25. siječnja 2026.).

U odnosu na popis od 19 igrača, u posljednjem su odabiru otpali vratar Toni Popadić, branič Mislav Ćurković i dvojica vanjskih igrača, Vlaho Pavlić i Ante Jerković.

Hrvatski je sastav u Beogradu dakle:

Vratari

1. Marko Bijač (Jadran)

2. Ivan Marcelić (Mladost)

Centri

3. Luka Lončar (Mladost)

4. Josip Vrlić (Mladost)

Braniči

5. Rino Burić (Pro Recco)

6. Matias Biljaka (Mladost)

7. Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje)

8. Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje)

Napadači

9. Loren Fatović (Jadran)

10. Luka Bukić (Mladost)

11. Ante Vukičević (Mladost)

12. Franko Lazić (Mladost)

13. Konstantin Harkov (Mladost)

14. Andrija Bašić (Mladost)

15. Zvonimir Butić (Jadran)

“Do doslovno zadnjeg trenutka, do ponedjeljka ujutro sam zajedno sa svojim pomoćnicima raspravljao, razmišljao. Donijeli smo na kraju odluku za koju smo uvjereni da je najbolja”, rekao je pri objavi momčadi za EP, izbornik Ivica Tucak i nastavio:

“Zahvaljujem se i Popadiću koji je dugo već u reprezentaciji, a posebno želim istaknuti ulogu ove trojice mlađih igrača koji su dali velik obol ovim pripremama, širom si otvorili vrata reprezentacije i do zadnjeg trenutka su bili gotovo pa ravnopravno u konkurenciji za nastup na Europskom prvenstvu. Zahvaljujem im se, a siguran sam da će u budućnosti nekolicina njih biti na velikim natjecanjima u A reprezentaciji.”