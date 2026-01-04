Barakude čeka teži zadatak na startu Europskog, protivnik povukao neočekivan potez

Podijeli :

Albert ten Hove/Marcel ter Bals/DeFodi Images via Guliver

Hrvatska vaterpolo reprezentacija ovogodišnji će Euro otvoriti susretom protiv Slovenije koji je na rasporedu 11. siječnja u Beogradu.

Barakude će na startu imati teži zadatak od očekivanog jer je protivnička reprezentacija uoči turnira povukla potez koji bi mogao biti rješenje njihovog problema.

POVEZANO Tucak okupio Barakude uoči EP-a u Beogradu: ‘Cilj je medalja, imamo nešto lakši put’

Slovenskoj se reprezentaciji na posljednjim pripremama pridružio i Milan Bulajić, iskusni vratar koji trenutačno brani u Srbiji za beogradski Zemun. Pozicija je to na kojoj Slovenija već godinama ne može naći pravo rješenje, obzirom da osim Jure Betona nemaju igrača s više međunarodnog iskustva.

Uz Sloveniju, protivnici Hrvatske u prvoj fazi bit će Grčka i Gruzija.