Barakude čeka teži zadatak na startu Europskog, protivnik povukao neočekivan potez

Hrvatska vaterpolo reprezentacija ovogodišnji će Euro otvoriti susretom protiv Slovenije koji je na rasporedu 11. siječnja u Beogradu.
Barakude će na startu imati teži zadatak od očekivanog jer je protivnička reprezentacija uoči turnira povukla potez koji bi mogao biti rješenje njihovog problema.
Slovenskoj se reprezentaciji na posljednjim pripremama pridružio i Milan Bulajić, iskusni vratar koji trenutačno brani u Srbiji za beogradski Zemun. Pozicija je to na kojoj Slovenija već godinama ne može naći pravo rješenje, obzirom da osim Jure Betona nemaju igrača s više međunarodnog iskustva.
Uz Sloveniju, protivnici Hrvatske u prvoj fazi bit će Grčka i Gruzija.
