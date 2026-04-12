Tucak nakon što su deklasirali Srbiju: ‘Imamo dečke koji su praktički do jučer bili juniori, a sad…’

AP Photo/Anna Szilagyivia Guliver

Hrvatska vaterpolo reprezentacija osvojila je peto mjesto na turniru Divizije 1 Svjetskog kupa svladavši u grčkom Aleksandropoliju Srbiju s 11:6 (5:1, 3:1, 2:2, 1:2).

Hrvatska se ovom pobjedom kvalificirala za završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyju od 22. do 26. srpnja.

U prvom susretu od finala Olimpijskih igara u Parizu i u utakmici u posve neuobičajenom terminu od 8 sati ujutro, Hrvatska je potpuno nadigrala Srbiju. Barakude su povele s 5:0, na poluvremenu je bilo 8:2 i mirno su riješili susret u svoju korist, postigavši i jednu od najuvjerljivijih pobjeda ikada protiv velikog rivala.

Kod Hrvatske je Kosta Harkov postigao 4 gola, Loren Fatović tri, a Zvonimir Butić dva gola, dok je vratar Mauro Čubranić imao 11 obrana. Srbe je predvodio Nikola Jakšić s dva postignuta gola.

Svoja razmišljanja podijelio je izbornik Hrvatske, Ivica Tucak.

“Generalno, mislim da smo odigrali lijep turnir. Formirajući novu reprezentaciju, jasno da je bilo i određenih sumnji. Nismo imali puno vremena za detaljnije pripreme, već smo ovo odradili u hodu.

Ovi rezultati, same igre, pa onda i plasman na završni turnir Svjetske lige nam daju za pravo vjerovati da smo na pravom putu”, rekao je Tucak za HRT.

Napomenuo je i da se ovime formira budućnost hrvatskog vaterpola:

“Vjerujem da smo formirali odličnu momčad u kojoj će sigurno biti još nekih određenih promjena, ali već sada je ovo ogroman zalog za budućnost. Moramo imati u vidu da je ovdje jedno 4-5 mladića koji su praktički do jučer bili juniori, a koji će dugački niz godina biti okosnica hrvatske reprezentacije“, zaključio je Tucak.