Tucak nakon pobjede nad Slovenijom: ‘Unaprijed smo upisali bodove’

Hrvatska vaterpolska reprezentacija uvjerljivo je svladala Sloveniju rezultatom 20:4 (3:1, 5:1, 7:1, 5:1) u svom prvom nastupu na Europskom prvenstvu u Beogradu. Najraspoloženiji hrvatski igrač bio je Zvonimir Butić s četiri pogotka, dok su po tri gola postigli Loren Fatović, Marko Žuvela, Konstantin Harkov i Filip Kržić. U redovima Slovenije nijedan igrač nije se istaknuo s više od jednog gola.
Nakon susreta svoje je viđenje utakmice iznio izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak.
“Najbitnije je bilo pobijediti, teško je davati sudove nakon ovakve razlike u kvaliteti. Osjetili smo bazen i loptu, teško je išta više reći. Tek sad počinje ovo pravo”, započeo je, pa nastavio:
“Vidjelo se da je ogromna razlika u kvaliteti, nemam što zamjeriti igračima. Unaprijed su upisani bodovi, bilo je bitno otvoriti turnir pobjedom. Sad ide puno ozbiljniji protivnik i ne smijemo griješiti, sad kreće ono pravo. Bilo je nekoliko grešaka, ozbiljniji protivnici će to iskoristiti”, zaključio je.
Hrvatsku u drugom kolu u utorak s početkom u 12:45 očekuje utakmica protiv Gruzije, dok će u sklopu skupine B u četvrtak odmjeriti snage i s Grčkom. U sljedeću fazu natjecanja plasirat će se tri najbolje reprezentacije iz skupine, a svi bodovi osvojeni u prvom krugu prenose se dalje.
