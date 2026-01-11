Tucak nakon pobjede nad Slovenijom: ‘Unaprijed smo upisali bodove’

Nakon susreta svoje je viđenje utakmice iznio izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak.

“Najbitnije je bilo pobijediti, teško je davati sudove nakon ovakve razlike u kvaliteti. Osjetili smo bazen i loptu, teško je išta više reći. Tek sad počinje ovo pravo”, započeo je, pa nastavio:

“Vidjelo se da je ogromna razlika u kvaliteti, nemam što zamjeriti igračima. Unaprijed su upisani bodovi, bilo je bitno otvoriti turnir pobjedom. Sad ide puno ozbiljniji protivnik i ne smijemo griješiti, sad kreće ono pravo. Bilo je nekoliko grešaka, ozbiljniji protivnici će to iskoristiti”, zaključio je.