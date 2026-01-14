Tucak najavio Grčku: ‘Ući ćemo u utakmicu kao da je pitanje života ili smrti’

Podijeli :

xxPedjaxMilosavljevicx via Guliver

Nakon dvije očekivane lagane pobjede protiv Slovenije (20-4) i Gruzije (18-7) hrvatske vaterpoliste u četvrtak (20:30) u zadnjem kolu prvog kruga natjecanja očekuje prvi veliki ispit na Europskom prvenstvu u Beogradu, dvoboj protiv Grčke, osvajača brončane medalje s lanjskog svjetskog prvenstva.

I prije polaska za Beograd, a temeljem ždrijeba skupina i sustava natjecanja, znalo se kako će presudne utakmice za priželjkivani plasman u polufinale biti ogledi s Grcima u prvom i Talijanima u drugom krugu natjecanja. Vrlo vjerojatno bi već i pobjeda protiv Grčke značajno pridonijela prolasku u borbu za medalje.

“Brojke jesu na našoj strani, ali ipak ne bi njima pridavao veliku pozornost. Nepoznanica između nas nema. Nema nepoznanica ni u pogledu njihovog sastava, ni načina kako igraju, taktičkih postavki. Sada je samo pitanje jednog dana, koncentracije. Ali, jasno je da se radi o jednoj izuzetno dobro posloženoj momčadi, da su u jednoj ekspanziji, kako igračkoj, tako i rezultatskoj. Čeka nas uzbudljiva, teška utakmica, prva od dvije presudne za plasman u polufinale, no da imamo snage pobijediti ih, to sigurno”, rekao je hrvatski izbornik Ivica Tucak te detaljnije analizirao sljedećeg suparnika:

“Imaju dva izrazita, vodeća centra, Kakarisa i Nikolaidisa, a onda im se pridružuju još Papanikolaou i Spachits. Uz Skoumpakisa koji je jedan od najjačih braniča na svijetu, Papanikolaou je taj koji ‘maltretira’ naše centre i to će sigurno raditi i sada. To je ulaženje tog kako mi to zovemo drugog centra, mi ćemo poraditi na tomu, pripremiti se. Njihova najveća snaga zadnje 2-3 godine su sigurno i vratari. Bilo da je Zerdevas ili Tzortzatos. Tu ćemo isto morati se namučiti. To su sve neki detalji koji će odlučivati utakmicu, a mi ćemo ući kao da je pitanje života ili smrti.”

Jedan od centara Hrvatske Luka Lončar ima dugogodišnje iskustvo igranja u Grčkoj gdje je do prošlog ljeta branio boje Olympiakosa.

“Sadašnja grčka reprezentacija je vrlo nadarena cijela generacija. Na vrhuncu su karijere sada svi od reda. Imaju optimalan spoj mladosti i iskustva. Puno igraju ‘1 na 1’, u kontaktu, ali ako ima i puno plivanja, kretnji, to im može zadavati probleme. Na to moramo mi ciljati. Pojačati ritam igre, poboljšati plivanje, uvući ih u ritam koji njima ne odgovara i tu ćemo si onda otvoriti put k pobjedi”, kazao je Lončar.

Mladi Marko Žuvela postaje okosnica reprezentacije, a o sljedećim suparnicima i njihovim odlikama je kazao:

“Grke stvarno jako dobro znamo. Igrali s njima zadnji put u Singapuru na Svjetskom prvenstvu. Oni su prikazali i odličnu igru na pripremnom turniru u Trebinju, kao i u prijateljskoj utakmici sa Srbima u Ateni. Odlična, mlada momčad, agresivna i brza. Igraju svojim grčkim stilom vaterpola gdje lopta brzo ide u napadu s igračem više, u vanjskoj liniji. Imaju puno centara, a po kvaliteti na toj poziciji, oni su jedini koji se mogu mjeriti s nama i našim centrima. Bit će to dobra utakmica za pogledati i, kako se ono kaže, na nož.”

Utakmicama 3. kola završava prvi dio nadmetanja po skupinama. Potom će se formirati nove dvije skupine od po šest momčadi, a skupina u kojoj je Hrvatska se spaja sa skupinom D u kojoj su Italija, Rumunjska, Slovačka i Turska. U novoformiranu skupinu se prenose bodovi iz prvog dijela nadmetanja pa bi protiv Grka Hrvatskoj osigurala start u drugom krugu s maksimalnih šest bodova.