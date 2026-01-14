Buljubašić za Jutro SK: ‘Hrvatska ima odličan ždrijeb, moja želja je da se u finalu osvetimo Španjolcima’

Podijeli :

Ivan Buljubašić, olimpijski, svjetski i europski prvak s hrvatskom vaterpolskom reprezentacijom, bio je sugovornik Sport Kluba tijekom Europskog prvenstva u Beogradu. Iskusni centar, danas igrač zagrebačke Mladosti, s bogatim iskustvom komentirao je uvjerljiv ulazak Hrvatske u turnir i prve nastupe u skupini B.

Podsjetimo, nakon dominantne pobjede nad Slovenijom 20:4 na otvaranju prvenstva, hrvatski vaterpolisti nastavili su u istom ritmu i protiv Gruzije, koju su svladali s uvjerljivih 18:7, potvrdivši status jednog od glavnih favorita za najviši plasman. Upravo o tim utakmicama, ali i o igri reprezentacije 38-godišnji Buljubašić je govorio u razgovoru za Sport Klub.

Hrvatsku već u četvrtak u 20.30 sati očekuje ogled protiv Grčke, prvi pravi test na ovom prvenstvu, a Buljubašić je uoči tog dvoboja najavio što reprezentacija mora zadržati i dodatno podignuti želi li nastaviti pobjednički niz i potvrditi visoke ambicije u Beogradu.

Nakon uvjerljivih pobjeda nad Slovenijom i Gruzijom sada tek dolazi ono pravo. Kako vam se čini igra Hrvatske?

“Meni osobno je najdraže kada turnir krene ovako, pogotovo svjetsko ili europsko prvenstvo, jer takve teške turnire nekako je bolje započeti progresivno, s lakšim protivnicima. U ovom slučaju to je prvo bila Slovenija, što je bilo odlično kako bi se osjetio bazen, voda i kako sve funkcionira s publikom. Odigrali smo to smireno od početka do kraja. Naravno, ogromna je razlika u kvaliteti i pobjeda ni u jednom trenutku nije dolazila u pitanje. Nakon toga smo imali Gruziju, koju smo također riješili prema planu. Sada nas očekuje onaj pravi izazov – Grčka.”

Hrvatsku sada čeka Grčka, uz činjenicu da je već osiguran drugi krug. Koliko će naši igrači „gristi“ u toj utakmici?

“Grčka je pravi izazov i ono što mi se sviđa kod ove ekipe od samog početka jest to što nitko od naših igrača nije izjavio da idemo ovo osvojiti. Ipak, svi znamo koliko je Hrvatska moćna, pa tako i ja razmišljam. No u ovom trenutku čini mi se da su svi maksimalno fokusirani i pripremaju se za svaku sljedeću utakmicu. Tako je bilo i protiv Slovenije i protiv Gruzije, bez ikakvog podcjenjivanja. Protiv Grčke ćemo sigurno ići sa sto posto. Na kraju krajeva, važni su i bodovi jer ih prenosimo u sljedeću skupinu. Mislim da će to biti prava, odlična utakmica u kojoj će gledatelji moći uživati, a ja se na kraju nadam da ćemo mi slaviti.”

Poznati su već i potencijalni protivnici u nastavku natjecanja. Kako vam se čine izgledi reprezentacije i koliko nas ždrijeb mazi?

“Mislim da imamo odličan ždrijeb. Kao što sam rekao na početku, utakmice su posložene tako da imamo prostor za zagrijavanje, a onda idemo prema sve jačim protivnicima. Ono što nam slijedi i koji su glavni konkurenti i prepreke na putu do polufinala su prvo Grčka, a nakon toga križanje sa skupinom u kojoj je Italija, koju nikako ne treba podcjenjivati. Oni su u posljednje vrijeme prošli kroz dosta promjena, imali su problema unutar ekipe i na Europsko prvenstvo su došli bez kapetana koji je suspendiran te bez još nekih nositelja igre iz prethodnih godina. Unatoč svemu, već su u pripremnom razdoblju pokazali da su se uspjeli prilagoditi tim promjenama. Njihova igra je stvarno dobra, igraju agresivan vaterpolo i u svakom slučaju nas čeka zahtjevan posao. Ipak, smatram da imamo dobar ždrijeb i velike šanse za prolazak do polufinala.”

Na Europskim prvenstvima godinama se kao glavni kandidati za medalje izdvajaju Hrvatska, Srbija, Mađarska i Španjolska. Može li netko, poput Italije, iznenaditi?

“Kako ja to vidim u ovom trenutku, uz nas, Španjolci i Grci igraju možda i najbolji vaterpolo. Srbija je domaćin, pobijedili su Španjolce i, na kraju krajeva, aktualni su olimpijski pobjednici. Igraju pred svojom publikom i sigurno će dati sve od sebe da odu do kraja turnira. Mađarska je reprezentacija koja uvijek igra nepredvidiv, takozvani „run and gun“ vaterpolo i s njima uvijek treba biti vrlo oprezan. Tu je i Italija, koja ulazi u širi krug potencijalnih osvajača medalja. Rekao bih da se radi o šest reprezentacija koje realno mogu ući u borbu za odličja.”

Hrvatska već godinama ostvaruje vrhunske rezultate na europskoj i svjetskoj razini. Španjolska nam je bila posljednja prepreka na Europskom prvenstvu u Zagrebu, što se i dalje pamti. Postoji li posebna motivacija?

“Neki dan smo razgovarali na treningu i davali razne prognoze kako bi sve to moglo završiti. Ja se iskreno nadam i volio bih da ponovno gledamo finale Hrvatska – Španjolska, kako bismo se revanširali za onaj poraz u Zagrebu.”

Dio igrača iz te zlatne generacije se oprostio, a u reprezentaciji su sada i mlađi. Koliko je važan taj balans iskustva i svježine?

“Što se tiče Hrvatske, mislim da imamo odličan spoj starijih i mlađih igrača, koji se međusobno nadopunjuju i jako dobro funkcioniraju kao momčad. Čak su i ovi stariji igrači i dalje u odličnoj formi, tako da se ne osjeća nikakav pad, ni fizički ni igrački. Ono što je meni posebno drago i što smatram jednom od najvećih snaga ove reprezentacije jest činjenica da imamo devet igrača koji zajedno igraju u klubu, u Mladosti. To uvelike olakšava uigravanje. Sličnu prednost godinama imaju Španjolci u Barceloneti i Grci u Olympiakosu, gdje većina reprezentativaca igra zajedno. Ta se uigranost puno brže postiže i u kratkom pripremnom razdoblju lakše se dođe do željene razine igre.”

U ovoj godini Europsko prvenstvo je jedino veliko reprezentativno natjecanje. Je li zbog toga motivacija veća i postoji li veći pritisak na igrače?

“Sigurno da ima veću draž. Ranije se znalo dogoditi da u razmaku od deset dana završi Europsko prvenstvo, a odmah krene Svjetsko. Osvojiš medalju, a praktički nema vremena da se o tome piše, da se proslavi ili analizira, jer već počinje novo natjecanje. Mislim da je za sport puno bolje da natjecanja nisu tako nagurana jedno na drugo. Tada postoji veći fokus javnosti, više se piše i analizira. Čak sam i ja, koji sam u vaterpolu cijeli život, u jednom trenutku izgubio osjećaj što se točno igra i kada. Ta godina s tri velika natjecanja bila je ubitačna, uz sve klupske obveze. Osim fizičkog umora, emocionalna iscrpljenost bila je možda još i veća. Dođe do zasićenja, bez obzira na želju. Tome treba dodati i nesretno finale protiv Srbije u Parizu na Olimpijskim igrama, koje te psihički iscrpi do kraja. Nakon toga imaš vrlo malo odmora i odmah kreće nova klupska sezona.”

Za kraj, kada biste morali dati svoju prognozu osvajača medalja na ovom Europskom prvenstvu, kako bi ona izgledala?

“Mogu reći svoju prognozu i nadam se da izbornik ovo neće gledati, ha-ha, da ne bi ispalo da stvaram nekakav pritisak. Volio bih da finale doista bude Hrvatska – Španjolska, naravno da mi to osvojimo. Za treće mjesto, mislim da bi se mogle boriti Grčka i Srbija, a tko će osvojiti medalju vidjet ćemo.”

