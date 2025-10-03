Šibenik pobjedom otvorio kvalifikacije za Euro Cup

Podijeli :

Foto: VK Solaris Šibenik

U prvom kolu kvalifikacija za vaterpolski Euro Cup hrvatski klub Solaris Šibenik slavio je protiv gruzijskog Dinama iz Tbilisija. Šibenik je gruzijsku ekipu porazio sa 17:14.

Šibenik je na svom bazenu bio veliki favorit protiv Dinama pa se očekivala pobjeda. Prva četvrtina bila je izjednačena, a nakon prvih 8 minuta Šibenčani su vodili s 4:3.

I druga četvrtina završila je istim rezultatom za Šibenik pa se na poluvrijeme otišlo s 8:6 za domaću momčad. Najuvjerljiviji je Šibenik bio u trećoj četvrtini kada su slavili s 4:1. Do kraja susreta je Dinamo uspio smanjiti na 17:14. Šibenik je tako uvjerljivo otvorio kvalifikacije za Euro Cup.

Najbolji u redovima Šibenčana bili su Roko Peličarić i Niko Čubranić s četiri gola dok je kod Gruzijaca šest golova zabio Giorgi Magrakvelidze.

Osim s Dinamom iz Tbilisija, Šibenik će u skupini C, koja se igra na bazenu Crnica, još igrati s dva rumunjska kluba, Rapidom iz Bukurešta te Steauom, također iz Bukurešta. Podsjećamo kako u iduću fazu Euro Cupa sigurno ide prvi iz skupine, a tu mogućnost imaju i tri od četiri najbolja druga.

Sljedeći susret za Solaris je protiv Rapida u subotu, a potom će u nedjelju zaključiti mini turnir utakmicom protiv Steaue.