Otkinuli su bod Srbiji, a sada su upisali uvjerljivo slavlje protiv Izraela

xxDamirxKrajacx/xCROPIXx grcka_nizozemska07-110124 via Guliver Image

U prvom kolu Europskom prvenstva u vaterpolu Nizozemska je umalo šokirala Srbiju koja je i domaćin na ovom natjecanju. Izgubili su nakon lošijeg izvođenja peteraca, ali to ih nije omelo da u drugom kolu pobijede Izrael s visokih 19:11.

Samo je u prvoj četvrtini Izrael uspijevao držati korak s Nizozemcima. Nju su izgubili s 4:3 da bi onda u drugoj ostali bez postignutog gola. S druge strane, Nizozemci su namjestili nišanske sprave te su pet puta tresli mrežu Izraelaca i na poluvrijeme su otišli s 9:3.

U trećoj četvrtini Izrael je uspio ostati na identičnom zaostatku što je značilo da su posljednju četvrtinu otišlo s 14:8 za Nizozemsku. U posljednjoj četvrtini Nizozemska je bila bolja s 5:3 te je tako došla do pobjede od 19:11.

Nizozemska je ovom pobjedom došla do četvrtog boda u skupini C te su osigurali glavnu fazu Europskog prvenstva u vaterpolu. S obzirom na to da su protiv Srbije osvojili bod sigurno u sljedeću fazu prenose barem jedan bod. U sljedećem kolu čekaju ih branitelji naslova Španjolci koji će večeras gostovati igrati protiv Srbije u derbiju skupine.