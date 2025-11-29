Luka Bukić najbolji vaterpolist Hrvatske u 2024. godini

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Luka Bukić, igrač zagrebačke Mladosti proglašen je za najboljeg vaterpolista u 2024.godini u 38.izboru Večernjeg lista. Svečanost proglašenja održana je na svečanosti Noć hrvatskog vaterpola u šibenskom Amadria Parku.

Naš najbolji strijelac na SP u kapici hrvatske reprezentacije dobio je najviše glasova članova posebne komisije sastavljene od eminentnih vaterpolskih stručnjaka (Vjekoslav Kobešćak, Milivoj Bebić, Samir Barač, Dubravko Šimenc, Antonio Petković i Ozren Bonačić) te čitatelja Večernjeg koji tradicionalno bira najbolje vaterpoliste.

U istom izboru Iva Rožić, proglašena je za najbolju vaterpolisticu Hrvatske u 2024.godini. Iva je bila najbolja golgeterka hrvatske U20 reprezentacije i najbolja strijelkinja na SP, a prošle sezone nosila je kapicu zagrebačke Mladosti.

U večernjakovom izboru izabrana je i najbolja sedmorka 2024.godine, a u njoj su Marko Bijač, Luka Bukić, Loren Fatović, Marko Žuvela, Zvonimir Butić, Josip Vrlić i Jerko Marinić Kragić.

Najviše godišnje priznanje naše nacionalne organizacije, Trofej HVS-a ove godine odlazi u ruke Milana Grbina iz Korčule.

Dani hrvatskog vaterpola imat će vrhunac večeras kada se na bazenu u šibenskoj Crnici igraju oba finala Kupa u muškoj i ženskoj konkurenciji. Podsjetimo, prvo će u vodu šibenskog plivališta uskočiti vaterpolistice Jadrana i Mladosti, a od 19:20 veliko muško finale igraju vaterpolisti istih klubova Mladost – Jadran. Zagrepčani love prvi trofej od 2021.godine, a Splićani su aktualni prvaci Hrvatske.