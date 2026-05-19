Borna Gojo plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Roland Garros

xkolbert-press GeosvanyxCafassox via Guliver

Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP - 172.) plasirao se u drugo kolo kvalifikacijskog turnira za pariški Grand Slam turnir u Roland Garrosu pobijedivši u prvom kolu domaćeg predstavnika s pozivnicom Saschu Gueymarda Wayenburga (ATP - 265.) sa 6:3, 6:4.

Splićanin će u drugom kolu igrati protiv pobjednika dvoboja između 11. nositelja Portugalca Henriquea Roche (ATP – 118.) i Mađara Zsombora Pirosa (ATP – 175.) koji je prije dva dana poražen u finalu ATP Challengera “Zagreb Open” na Šalati.