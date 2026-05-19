Portugal objavio popis za SP, izbornik nije zaboravio ni na Jotu

Joao Bravo Sports Press Photo via Guliver

Portugalski izbornik objavio je popis igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo.

Na popisu se nalazi 27 nogometaša jer će za potrebe treninga na prvenstvo putovati i četvrti vratar Ricardo Velho. Izbornik Portugala Roberto Martínez je pritom napomenuo kako uz objavljenih 27 imena imaju i “dodatnog igrača”, a riječ je o tragično preminulom Diogu Joti.

Portugal se nalazi u skupini K s Kolumbijom, Uzbekistanom i DR Kongom te je potencijalni protivnik Hrvatskoj, koja se nalazi u susjednoj skupini L, u idućoj fazi natjecanja.

Popis portugalske reprezentacije:

Golmani: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), José Sá (Wolverhampton), Ricardo Velho (Gençlerbirligi)

Obrana: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), Matheus Nunes (Manchester City)

Vezni red: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca)

Napad: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad)